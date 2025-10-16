Solidão e falta de relações sociais associadas a 870 mil mortes prematuras por ano

A solidão e a falta de relações sociais estão associadas a mais de 870 mil mortes prematuras no mundo anualmente e representam um risco acrescido para a saúde física e mental, alertou a OCDE esta quinta-feira.

"Passar pouco tempo a interagir com outras pessoas e sentir-se sozinho está associado à mortalidade prematura -- até 871 mil mortes globais anualmente -- e a um risco acrescido de muitas condições de saúde física e mental", refere um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre as ligações sociais em mais de 20 países.

O documento alerta também que a solidão está associada a um pior desempenho no trabalho, a uma maior probabilidade de desemprego ou de abandono escolar precoce, enquanto as interações sociais frequentes estão relacionadas com melhores níveis de saúde e uma maior satisfação e criatividade no trabalho e no desempenho académico.

Segundo a OCDE, organização da qual Portugal faz parte, as "ligações sociais são fortes em geral" nos países abrangidos pelo estudo, que concluiu que mais de dois terços dos inquiridos interagem com amigos ou familiares diariamente e 90% têm alguém com quem contar em momentos de necessidade.

"No entanto, 10% das pessoas sentem-se sem apoio, 8% dos inquiridos em 22 países europeus da OCDE afirmam não ter amigos próximos e 6% dos inquiridos em 23 países da OCDE sentiram-se sozinhos na maior parte ou em todo o tempo nas últimas quatro semanas", salienta o documento.

Em 21 países europeus que fazem parte da organização as interações presenciais diárias com amigos e familiares diminuíram consistentemente entre 2006, 2015 e 2022, enquanto o contacto remoto aumentou, refere.