Casa Branca

Trump e Putin vão falar ao telefone esta quinta-feira

16 out, 2025 - 15:55 • Redação com Reuters

Na sexta-feira, o Presidente dos EUA encontra-se com Volodymir Zelensky.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai falar esta quinta-feira com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, revelou um responsável da Casa Branca.

O contacto entre os dois líderes acontece um dia antes da visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à Casa Branca.

Zelensky anuncia encontro com Trump em Washington na sexta-feira

Guerra na Ucrânia

Zelensky anuncia encontro com Trump em Washington na sexta-feira

O Kremlin está preocupado, Trump pondera telefonar(...)

Na sexta-feira, Zelensky e Trump encontram-se nos Estados Unidos para discutir questões relacionadas com a defesa da Ucrânia. Os Tomahawk, mísseis de cruzeiro de longo alcance capazes de atingir Moscovo, serão certamente um dos pontos a abordar. O anúncio foi feito pelo Presidente ucraniano na segunda-feira, em Kiev, durante uma conversa com jornalistas.

As capacidades de defesa aérea e de ataque de longo alcance da Ucrânia serão os principais temas a abordar com o Presidente dos Estados Unidos durante o encontro de sexta-feira, que terá lugar em Washington. Volodymyr Zelensky disse ter partilhado com Trump a sua visão sobre o número de mísseis Tomahawk norte-americanos de que a Ucrânia precisa para o seu esforço de guerra contra a Rússia.

