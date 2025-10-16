Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 16 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Trump marca encontro com Putin na Hungria para falar sobre a Ucrânia

16 out, 2025 - 18:47 • Diogo Camilo

Presidente dos Unidos falou com homólogo russo ao telefone e diz que este o parabenizou por um acordo em Gaza que "era sonhado há séculos" - apesar do estado de Israel existir apenas desde 1948. Haverá reunião "de alto nível" entre EUA e Rússia na próxima semana.

A+ / A-

Donald Trump falou esta quinta-feira ao telefone com Vladimir Putin. O Presidente norte-americano descreve a conversa como "muito produtiva", avançando que se irá encontrar com o homólogo russo na Hungria para "ver se conseguem pôr fim" à guerra na Ucrânia.

O anúncio acontece um dia antes de Volodymyr Zelensky voltar à Sala Oval da Casa Branca, onde o telefonema entre Trump e Putin - que o presidente norte-americano descreveu como um "grande progresso" - será um dos temas abordados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na conversa, onde foi discutida a situação no Médio Oriente e a economia, foi ainda combinada uma reunião "de alto nível" na próxima semana.

Em publicação na sua redes social Truth Social, o presidente norte-americano indicou que o homólogo russo o parabenizou a ele e aos Estados Unidos pelo acordo sobre Gaza e que, "segundo o próprio, era algo com que se sonhava há séculos" - apesar do estado de Israel existir apenas desde 1948.

"Passámos bastante tempo a conversar sobre o comércio entre a Rússia e os Estados Unidos após o fim da guerra com a Ucrânia", apontou Trump, que avançou que na próxima semana haverá uma "reunião dos nossos assessores de alto nível".

A comitiva dos Estados Unidos será liderada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, mas o local da reunião ainda está por definir.

Trump avançou ainda que se encontrará com Putin em Budapeste, na Hungria, para "ver se conseguimos pôr fim a esta guerra inglória entre a Rússia e a Ucrânia".

O encontro entre Trump e Zelensky para esta sexta-feira foi anunciado pelo presidente da Ucrânia, que disse ter partilhado com o presidente dos Estados Unidos a sua visão sobre o número de mísseis Tomahawk norte-americanos de que a Ucrânia precisa para o seu esforço de guerra contra a Rússia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 16 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)