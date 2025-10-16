Trump marca encontro com Putin na Hungria para falar sobre a Ucrânia

16 out, 2025 - 18:47 • Diogo Camilo
Donald Trump falou esta quinta-feira ao telefone com Vladimir Putin. O Presidente norte-americano descreve a conversa como "muito produtiva", avançando que se irá encontrar com o homólogo russo na Hungria para "ver se conseguem pôr fim" à guerra na Ucrânia.
O anúncio acontece um dia antes de Volodymyr Zelensky voltar à Sala Oval da Casa Branca, onde o telefonema entre Trump e Putin - que o presidente norte-americano descreveu como um "grande progresso" - será um dos temas abordados.
Na conversa, onde foi discutida a situação no Médio Oriente e a economia, foi ainda combinada uma reunião "de alto nível" na próxima semana.
Em publicação na sua redes social Truth Social, o presidente norte-americano indicou que o homólogo russo o parabenizou a ele e aos Estados Unidos pelo acordo sobre Gaza e que, "segundo o próprio, era algo com que se sonhava há séculos" - apesar do estado de Israel existir apenas desde 1948.
"Passámos bastante tempo a conversar sobre o comércio entre a Rússia e os Estados Unidos após o fim da guerra com a Ucrânia", apontou Trump, que avançou que na próxima semana haverá uma "reunião dos nossos assessores de alto nível".
A comitiva dos Estados Unidos será liderada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, mas o local da reunião ainda está por definir.
Trump avançou ainda que se encontrará com Putin em Budapeste, na Hungria, para "ver se conseguimos pôr fim a esta guerra inglória entre a Rússia e a Ucrânia".
O encontro entre Trump e Zelensky para esta sexta-feira foi anunciado pelo presidente da Ucrânia, que disse ter partilhado com o presidente dos Estados Unidos a sua visão sobre o número de mísseis Tomahawk norte-americanos de que a Ucrânia precisa para o seu esforço de guerra contra a Rússia.