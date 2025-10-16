Um morto e mais de 100 feridos em protesto convocado por Gen-Z

Pelo menos uma pessoa morreu e mais de uma centena de manifestantes saíram feridos na noite desta quarta-feira, incluindo dezenas de polícias, em protestos contra o novo Governo peruano. Milhares de pessoas reuniram-se de todo o país junto ao Congresso em Lima, capital do Peru.

O pais foi a eleições na sexta passada, a 10 de outubro, e José Jerí, de 38 anos, que assumiu o poder há apenas alguns dias como Presidente interino do Peru, já recebe críticas, informou nesta quinta-feira o Gabinete do Provedor de Justiça.

O Presidente do partido conservador "Somos Perú" estava já nos caminhos da política como presidente do Parlamento e, nos últimos anos, enfrentou vários escândalos, incluindo acusações de corrupção e uma investigação arquivada por agressão sexual.

A manifestação foi convocada no TikTok por jovens trabalhadores do setor dos transportes e grupos da sociedade civil da Geração-Z – ou seja, organizado por pessoas nascidas entre 1995 e 2010 – para contestar contra a corrupção e o aumento da criminalidade.

Enquanto a polícia lançava gás lacrimogéneo, do outro lado da rua alguns manifestantes estavam, pelas esquinas, a atirar foguetes, pedras e objetos incendiários enquanto gritavam: "Todos têm de sair!". O grupo tentou derrubar as barreiras metálicas que protegiam o edifício do Congresso, o que levou aos confrontos.