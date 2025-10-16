Um morto e mais de 100 feridos em protesto convocado por Gen-Z

16 out, 2025 - 17:44 • Redação, com Reuters
Pelo menos uma pessoa morreu e mais de uma centena de manifestantes saíram feridos na noite desta quarta-feira, incluindo dezenas de polícias, em protestos contra o novo Governo peruano. Milhares de pessoas reuniram-se de todo o país junto ao Congresso em Lima, capital do Peru.
O pais foi a eleições na sexta passada, a 10 de outubro, e José Jerí, de 38 anos, que assumiu o poder há apenas alguns dias como Presidente interino do Peru, já recebe críticas, informou nesta quinta-feira o Gabinete do Provedor de Justiça.
O Presidente do partido conservador "Somos Perú" estava já nos caminhos da política como presidente do Parlamento e, nos últimos anos, enfrentou vários escândalos, incluindo acusações de corrupção e uma investigação arquivada por agressão sexual.
A manifestação foi convocada no TikTok por jovens trabalhadores do setor dos transportes e grupos da sociedade civil da Geração-Z – ou seja, organizado por pessoas nascidas entre 1995 e 2010 – para contestar contra a corrupção e o aumento da criminalidade.
Enquanto a polícia lançava gás lacrimogéneo, do outro lado da rua alguns manifestantes estavam, pelas esquinas, a atirar foguetes, pedras e objetos incendiários enquanto gritavam: "Todos têm de sair!". O grupo tentou derrubar as barreiras metálicas que protegiam o edifício do Congresso, o que levou aos confrontos.
O Gabinete do Provedor de Justiça informou que um homem de 32 anos Eduardo Mauricio Ruiz, conhecido no mundo da música como o rapper Trvko, morreu durante o protesto após ser baleado. O Ministério Público não indicou quem disparou e diz a morte vai ser investigada.
Jerí culpou os "delinquentes que se infiltraram numa manifestação pacífica para semear o caos", acrescentado que "a força total da lei será aplicada a esses indivíduos". Os protestos desta quarta-feira são um sinal do que poderá ser a curta presidência de Jeri, que termina em julho do próximo ano devido às eleições já agendadas.
O atual Presidente é o sétimo a líder o Peru num espaço de apenas oito anos.
Os conflitos e atos de revoltas pelas ruas de Peru não são, porém, novos, já que uma série de manifestações culminaram na destituição da ex-Presidente Dina Boluarte na passada quinta-feira.