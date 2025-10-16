Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Defesa

União Europeia propõe criação de "muro antidrones" na fronteira com o Leste

16 out, 2025 - 20:16 • Diogo Camilo

Plano deverá estar completamente operacional em 2027. Bruxelas apresentou quatro projetos que incluem ainda a "fortificação de fronteiras por terra, ar e mar", um "escudo aéreo" e um "escudo espacial".

A+ / A-

Numa forma de aumentar a segurança das suas fronteiras, a Comissão Europeia propôs esta quinta-feira quatro projetos de defesa que inclui uma sistema que funciona como uma barreira antidrones na fronteira no leste europeu e que têm como objetivo principal colocar o continente europeu preparado para defender ameaças até 2030.

As propostas, que vão servir como referência para as políticas de defesa, surgem após incursões de drones no espaço aéreo europeu nas últimas semanas.

"O perigo não vai desaparecer mesmo quando a guerra na Ucrânia termine. É claro que temos de enfortecer as nossas defesa contra a Rússia", indicou Kaja Kallas, a chefe da política externa da União Europeia em conferência de imprensa.

​"Não temos alvos em Lisboa". Putin menciona capital portuguesa para ironizar sobre drones

​"Não temos alvos em Lisboa". Putin menciona capital portuguesa para ironizar sobre drones

Putin fez piadas com o que classifica de "histeria(...)

A responsável considerou que dois dos projetos em questão são particularmente urgentes - uma delas o conhecido "muro de drones", chamada Iniciativa de Defesa de Drones Europeia, e a Vigilância do Flanco de Leste, que tem como objetivo "fortificar as fronteiras por terra, ar e mar".

Ambos deverão começar a ser concretizados até ao final do próximo ano e o "muro de drones" deverá estar completamente operacional em 2027, enquanto o flanco de vigilância deverá estar concluído até 2028.

Foi ainda proposto um "escudo aéreo", um sistema de defesa a ataques aéreos, e um "escudo espacial", para proteger a Europa de alvos vindos do espaço.

As propostas vão ser agora debatidas pelos líderes de Governo dos 27 Estados-membro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)