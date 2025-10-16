União Europeia propõe criação de "muro antidrones" na fronteira com o Leste

16 out, 2025 - 20:16 • Diogo Camilo
Numa forma de aumentar a segurança das suas fronteiras, a Comissão Europeia propôs esta quinta-feira quatro projetos de defesa que inclui uma sistema que funciona como uma barreira antidrones na fronteira no leste europeu e que têm como objetivo principal colocar o continente europeu preparado para defender ameaças até 2030.
As propostas, que vão servir como referência para as políticas de defesa, surgem após incursões de drones no espaço aéreo europeu nas últimas semanas.
"O perigo não vai desaparecer mesmo quando a guerra na Ucrânia termine. É claro que temos de enfortecer as nossas defesa contra a Rússia", indicou Kaja Kallas, a chefe da política externa da União Europeia em conferência de imprensa.
A responsável considerou que dois dos projetos em questão são particularmente urgentes - uma delas o conhecido "muro de drones", chamada Iniciativa de Defesa de Drones Europeia, e a Vigilância do Flanco de Leste, que tem como objetivo "fortificar as fronteiras por terra, ar e mar".
Ambos deverão começar a ser concretizados até ao final do próximo ano e o "muro de drones" deverá estar completamente operacional em 2027, enquanto o flanco de vigilância deverá estar concluído até 2028.
Foi ainda proposto um "escudo aéreo", um sistema de defesa a ataques aéreos, e um "escudo espacial", para proteger a Europa de alvos vindos do espaço.
As propostas vão ser agora debatidas pelos líderes de Governo dos 27 Estados-membro.