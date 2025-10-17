Antigo conselheiro de Trump entrega-se após acusação de uso indevido de informações confidenciais

O antigo conselheiro de Donald Trump e que se tornou um dos seus críticos, John Bolton, entregou-se esta sexta-feira de manhã às autoridades depois de ter sido acusado de manuseamento indevido de informação classificada.

Bolton, que foi formalmente acusado na quinta-feira, é o terceiro dos críticos mais destacados de Trump a enfrentar processos judiciais nas últimas semanas, à medida que o presidente norte-americano rompe com normas de décadas destinadas a proteger as autoridades judiciais federais de pressões políticas.

À chegada ao tribunal de Greenbelt, no estado de Maryland, Bolton não falou aos jornalistas e é esperado que compareça em tribunal ainda durante o dia, tendo sido visto a entrar no órgão da polícia federal norte-americana para se apresentar às autoridades.

A acusação alega que Bolton partilhou informação sensível com dois familiares para possível utilização num livro que estava a escrever, incluindo notas de reuniões de informação e encontros com altos responsáveis do governo e líderes estrangeiros.

"Estou ansioso por lutar para defender a legalidade da minha conduta e expor o abuso de poder de (Trump)", afirmou Bolton, num comunicado divulgado na quinta-feira.

O advogado de Bolton, Abbe Lowell, afirmou que o seu cliente não partilhou nem armazenou qualquer informação de forma ilegal.

Trump, republicano que concorreu novamente à presidência prometendo retaliação depois de enfrentar uma série de batalhas legais desde o fim do seu primeiro mandato em 2021, tem pressionado ativamente a sua procuradora-geral, Pam Bondi, para apresentar acusações contra os seus alegados adversários.

Isso incluiu pressionar o Departamento de Justiça de Bondi para acusar antigos inimigos políticos, como o ex-diretor do FBI James Comey e a procuradora-geral de Nova Iorque Letitia James, chegando mesmo a afastar um procurador que considerava estar a agir demasiado lentamente nesse sentido.

A investigação a Bolton foi aberta em 2022, antes do regresso de Trump à Casa Branca. No seio do Departamento de Justiça, o caso é considerado mais sólido do que os processos contra Comey e James, segundo uma fonte próxima do caso.

A acusação, apresentada num tribunal federal no Maryland, imputa a Bolton oito crimes de transmissão de informação sobre a defesa nacional e dez crimes de retenção de informação sobre a defesa nacional, todos ao abrigo da Lei de Espionagem.

Cada crime pode ser punido com até dez anos de prisão, embora a sentença final venha a ser determinada por um juiz com base em vários fatores.

Em algumas das conversas descritas na acusação, Bolton e os seus familiares — não identificados — discutiram a possibilidade de usar parte do material no livro. Bolton referia-se às duas pessoas com quem partilhava as suas notas diárias como os seus «editores», segundo a acusação.

"A falar com [a editora] porque eles têm direito de preferência!", escreveu Bolton numa das mensagens, de acordo com o documento judicial.

As duas pessoas mencionadas na acusação são a esposa e a filha de Bolton, segundo duas fontes próximas do processo.

Bolton foi conselheiro de segurança nacional da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump, antes de se tornar um dos seus críticos mais ferozes. Antigo embaixador dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Bolton descreveu Trump como inapto para exercer o cargo de presidente nas memórias que publicou no ano passado.

Questionado pelos jornalistas na Casa Branca sobre a acusação a Bolton, na quinta-feira, Trump respondeu: "É um tipo mau."