Fábrica de munições e produtos químicos explode na Rússia

17 out, 2025 - 19:10 • Redação, com Lusa
Uma forte explosão destruiu esta sexta-feira uma das oficinas da fábrica de munições e produtos químicos Avanguard, na cidade de Sterlitamak, na região russa de Bashkortostan. Segundo o meio de comunicação local "Nexta", ainda não há número oficial exato de vítimas nem de desaparecidos, nem é conhecido o motivo da explosão.
Contudo, relatos indicam várias fatalidades provocadas pela explosão da fábrica que produzia material para a indústria militar russa e também se encarregava do desmantelamento de equipamento militar obsoleto. A explosão na fábrica militar ocorreu a 1.400 quilómetros da zona de guerra na Rússia.
"Ocorreu uma explosão numa das oficinas. Os serviços e entidades competentes estão a trabalhar no local", informou o governo regional nas redes sociais. "A situação está controlada", garantem as autoridades, e apela-se à população para "não entrar em pânico".
O governador de Bashkortostan, Radii Khabirov, confirmou na plataforma Telegram que "há vários feridos" e que todos "estão a receber os cuidados médicos necessários", acrescentando que "a causa do incidente está a ser investigada".