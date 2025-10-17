Menu
  • Noticiário das 22h
  • 17 out, 2025
Rússia

Fábrica de munições e produtos químicos explode na Rússia

17 out, 2025 - 19:10 • Redação, com Lusa

Meio de comunicação local russo confirma, para já, vários feridos e desaparecidos.

Uma forte explosão destruiu esta sexta-feira uma das oficinas da fábrica de munições e produtos químicos Avanguard, na cidade de Sterlitamak, na região russa de Bashkortostan. Segundo o meio de comunicação local "Nexta", ainda não há número oficial exato de vítimas nem de desaparecidos, nem é conhecido o motivo da explosão.

Contudo, relatos indicam várias fatalidades provocadas pela explosão da fábrica que produzia material para a indústria militar russa e também se encarregava do desmantelamento de equipamento militar obsoleto. A explosão na fábrica militar ocorreu a 1.400 quilómetros da zona de guerra na Rússia.

"Ocorreu uma explosão numa das oficinas. Os serviços e entidades competentes estão a trabalhar no local", informou o governo regional nas redes sociais. "A situação está controlada", garantem as autoridades, e apela-se à população para "não entrar em pânico".

O governador de Bashkortostan, Radii Khabirov, confirmou na plataforma Telegram que "há vários feridos" e que todos "estão a receber os cuidados médicos necessários", acrescentando que "a causa do incidente está a ser investigada".

