Fundador da Mango pode ter sido assassinado. Filho é o principal suspeito

A investigação judicial à morte do fundador da Mango, Isak Andic, passou da hipótese inicial (um acidente na montanha) para um cenário de homicídio, noticia o El País.

O filho Jonathan, que acompanhava o empresário no dia em que este caiu de um penhasco, de uma altura superior a 100 metros, na montanha de Montserrat, na Catalunha, está agora sob investigação e é o principal suspeito do crime.

De momento, não há decisões conclusivas, mas certas inconsistências nas declarações de Jonathan Andic alimentaram as suspeitas.

Nas primeiras fases da investigação, a polícia catalã admitiu a hipótese de a morte de Andic, o empresário mais rico da Catalunha, ter sido acidental.

Na manhã de 14 de dezembro, os dois homens realizaram um passeio na montanha de Montserrat. Isak acabou por se precipitar no vazio quando passava num caminho de dificuldade média.