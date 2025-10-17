Fundador da Mango pode ter sido assassinado. Filho é o principal suspeito

17 out, 2025 - 08:02 • Miguel Marques Ribeiro
A investigação judicial à morte do fundador da Mango, Isak Andic, passou da hipótese inicial (um acidente na montanha) para um cenário de homicídio, noticia o El País.
O filho Jonathan, que acompanhava o empresário no dia em que este caiu de um penhasco, de uma altura superior a 100 metros, na montanha de Montserrat, na Catalunha, está agora sob investigação e é o principal suspeito do crime.
De momento, não há decisões conclusivas, mas certas inconsistências nas declarações de Jonathan Andic alimentaram as suspeitas.
Nas primeiras fases da investigação, a polícia catalã admitiu a hipótese de a morte de Andic, o empresário mais rico da Catalunha, ter sido acidental.
Na manhã de 14 de dezembro, os dois homens realizaram um passeio na montanha de Montserrat. Isak acabou por se precipitar no vazio quando passava num caminho de dificuldade média.
Isak Adic morreu ao cair de uma altura de mais de (...)
Um mês depois, o tribunal arquivou provisoriamente o caso, mas a polícia decidiu preosseguir a investigação, desconfiando das circunstâncias em que ocorreu a queda: sem testemunhas e num local não particularmente perigoso.
Nas primeiras declarações prestadas às autoridades sobre o caso, o filho Jonathan, que é um dos três herdeiros da fortuna, mostrou-se errático. Um segundo depoimento, prestado no final do mesmo dia não permitiu dissipar as dúvidas. As suas explicações foram inconsistentes e alimentaram suspeitas.
Um segundo testemunho, prestado por Estefanía Kntuh, parceira de Isak nos últimos anos de vida, indicou que pai e filho tinham uma má relação, o que adensou as suspeitas dos investigadores.
A família não comenta, para já, as informações avançadas pelo diário espanhol, mas “mostra-se segura que o processo demonstrará a inocência de Jonathan Andic”.