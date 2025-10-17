Hamas vai entregar corpo de outro refém israelita

O Hamas anunciou esta sexta-feira que se prepara para transferir o corpo de outro refém para a Cruz Vermelha, com Israel a confirmar que a entrega deve ocorrer pouco depois da meia-noite de sábado (hora local). Os atrasos na devolução de restos mortais dos reféns, prevista no acordo de cessar-fogo, têm motivado protestos do lado israelita, que afirma ter recebido nove dos 28 corpos mantidos em Gaza. Hamas contrapõe que necessita de maquinaria pesada e equipamento de escavação para acelerar o processo de localização dos corpos, visto estes terem ficado soterrados sob escombros após os bombardeamentos israelitas. Entrega marcada para as 00h30 (hora israelita) Israel, insiste que o Hamas sabe do paradeiro dos corpos dos reféns e afirma que o grupo está a ficar sem tempo.

Por seu turno, o Hamas responde que continua empenhado no acordo de cessar-fogo e na entrega dos corpos de todos os restantes reféns. Em comunicado emitido esta sexta-feira, o braço armado do Hamas afirmou que um novo corpo tinha sido recuperado e seria libertado às 23h00 locais. Uma fonte de segurança israelita disse que a entrega à Cruz Vermelha estava marcada para as 0h30 em Israel (21h30 GMT). Turquia preocupada A demora está a lançar dúvidas sobre o acordo de cessar-fogo — a primeira fase do plano de 20 pontos do presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra.