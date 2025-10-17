Menu
  • Noticiário das 23h
  • 17 out, 2025
Faixa de Gaza

Hamas vai entregar corpo de outro refém israelita

17 out, 2025 - 22:27 • Reuters

Corpos dos reféns em falta estão soterrados sob os escombros de Gaza.

O Hamas anunciou esta sexta-feira que se prepara para transferir o corpo de outro refém para a Cruz Vermelha, com Israel a confirmar que a entrega deve ocorrer pouco depois da meia-noite de sábado (hora local).

Os atrasos na devolução de restos mortais dos reféns, prevista no acordo de cessar-fogo, têm motivado protestos do lado israelita, que afirma ter recebido nove dos 28 corpos mantidos em Gaza.

Hamas contrapõe que necessita de maquinaria pesada e equipamento de escavação para acelerar o processo de localização dos corpos, visto estes terem ficado soterrados sob escombros após os bombardeamentos israelitas.

Entrega marcada para as 00h30 (hora israelita)

Israel, insiste que o Hamas sabe do paradeiro dos corpos dos reféns e afirma que o grupo está a ficar sem tempo.

Desde o início do cessar-fogo, o grupo islamita pa(...)

Por seu turno, o Hamas responde que continua empenhado no acordo de cessar-fogo e na entrega dos corpos de todos os restantes reféns.

Em comunicado emitido esta sexta-feira, o braço armado do Hamas afirmou que um novo corpo tinha sido recuperado e seria libertado às 23h00 locais. Uma fonte de segurança israelita disse que a entrega à Cruz Vermelha estava marcada para as 0h30 em Israel (21h30 GMT).

Turquia preocupada

A demora está a lançar dúvidas sobre o acordo de cessar-fogo — a primeira fase do plano de 20 pontos do presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra.

Presidente norte-americano promete resposta violen(...)

Numa conferência de imprensa em Ancara, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, afirmou que as declarações de Israel eram preocupantes. "Israel vai usar a incapacidade do Hamas para localizar corpos deixados sob os escombros como desculpa para quebrar o cessar-fogo? Há preocupação na comunidade internacional com isso".

7 crianças e 4 mulheres mortas

Na sexta-feira, o Hamas pediu aos mediadores que pressionassem Israel para que sejam concretizados os próximos passos do cessar-fogo, incluindo a reabertura da fronteira, a entrada de ajuda humanitária, o início da reconstrução, a criação de uma administração e a conclusão da retirada do exército israelita.

Os combates em Gaza cessaram em grande parte com o plano de Trump, endossado pelos mediadores Egipto, Qatar e Turquia. No entanto, o Serviço de Defesa Civil de Gaza informou, na sexta-feira, que 11 pessoas foram mortas quando as tropas israelitas abriram fogo contra um veículo a sudeste da Cidade de Gaza, incluindo sete crianças e três mulheres. O exército israelita não comentou o incidente.

