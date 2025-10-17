Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

África

Líder de golpe de Estado é o novo Presidente de Madagáscar

17 out, 2025 - 16:50 • Redação, com Reuters

"Juro que dedicarei todas as minhas forças à defesa e ao reforço da unidade nacional e dos direitos humanos", prometeu Coronel Randrianirina. A União Africa (UA) e António Guterres, condenaram o golpe.

A+ / A-

Aplausos, som de trombetas e espadas erguidas receberam o líder do golpe de Estado em Madagáscar, coronel Michael Randrianirina, que assumiu o cargo nesta sexta-feira como novo presidente.

Cinco dias depois do ex-Presidente Andry Rajoelina fugir do país e o país ser controlado por militares após a destituição, Randrianirina vai ficar responsável por liderar a nação insular, no máximo, durante os próximos dois anos. A escassez de água, eletricidade e ofertas de trabalho motivaram protestos liderados por jovens, que depois receberam apoio dos soldados locais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para além do Tribunal Constitucional Superior e do Senado de Madagáscar ser dissolvido para desgosto do ex-Presidente, a União Africa (UA) e o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenaram o golpe.

Apesar das críticas, Randrianirina declarou compromisso com a nação numa cerimónia para oficializar a transferência de poder, no Tribunal Constitucional Superior. "Cumprirei total, completa e justamente as altas responsabilidades do meu cargo como Presidente da República de Madagáscar."

"Juro que exercerei o poder que me foi confiado e dedicarei todas as minhas forças à defesa e ao reforço da unidade nacional e dos direitos humanos", prometeu o novo Chefe de Estado.

A investigadora e vice-presidente da organização sem fins lucrativos anticorrupção Transparência Internacional, Ketakandriana Rafitoson, duvida que o comité militar transite o poder, em termos pacíficos. "Compromissos como 'entregaremos o poder em dois anos' são frágeis se não forem acompanhados de mecanismos que limitem a capacidade da junta se entrincheirar no poder."

Apesar do entusiasmo vivido pelos jovens na destituição de Rajoelina, que também chegou ao poder através de um golpe militar em 2009, alguns já começaram a expressar reservas quanto à rapidez com que os militares intervieram.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)