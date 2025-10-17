Peru prepara estado de emergência na capital depois de protestos fazerem um morto e vários feridos

Segundo a agência de notícias EFE, a vítima, o 'rapper' Eduardo Ruiz, de 32 anos, não resistiu a ferimentos provocados pelo disparo de uma arma de fogo, durante uma manifestação em Lima.

O anúncio aconteceu um dia depois de pelo menos uma pessoa ter morrido e mais de cem ficarem feridas durante confrontos ocorridos em manifestações organizadas por jovens em várias cidades do Peru.

"Ninguém aqui está a encobrir ninguém, ninguém vai tentar tomar medidas insubstanciais", afirmou o ministro, que "não descarta" impor um recolher obrigatório na região de 10 milhões de habitantes que circunda Lima.

Álvarez acrescentou que o presidente interino, José Jerí, instruiu o executivo para preparar um pacote de medidas o mais rapidamente possível e que, quando as tiver, fará um anúncio oficial.

No âmbito do estado de emergência, as forças armadas podem apoiar a polícia na retoma do controlo territorial e na execução de ações contra o crime organizado. Alguns direitos fundamentais, como a liberdade de reunião e de circulação, podem ser alvo de restrições.

Em declarações à imprensa na quinta-feira, Álvarez, que é também presidente do Conselho de Ministros, sublinhou que "não pode ser simplesmente uma declaração etérea, mas deve ser acompanhada de um pacote de medidas".

O primeiro-ministro do Peru, Ernesto Álvarez, anunciou que o Governo irá declarar o estado de emergência na capital para combater a criminalidade, que levou a manifestações que deixaram um morto e centenas de feridos.

O músico, conhecido por 'Trvko', foi morto a tiro por um polícia que agiu por iniciativa própria e será expulso da polícia, anunciou o chefe geral da polícia peruana, Oscar Arriola.

De acordo com as autoridades peruanas, mais de uma centena de pessoas ficaram feridas, entre as quais 84 polícias, 29 manifestantes e dez jornalistas, em vários pontos do país. Pelo menos 10 pessoas foram detidas.

Na quarta-feira, milhares de pessoas, sobretudo jovens, em várias cidades do Peru, manifestaram-se contra o Governo e o parlamento num protesto contra a corrupção e o aumento da insegurança e do crime organizado.

Os manifestantes contestaram também a tomada de posse do presidente do Parlamento, José Jerí, como chefe de Estado interino, após a destituição da Presidente Dina Boluarte, na semana passada.

"Não vou demitir-me, continuarei a assumir as minhas responsabilidades", garantiu Jeri à imprensa.

O novo ministro do Interior (correspondente à Administração Interna), Vicente Tiburcio, lamentou a morte do manifestante e indicou que ordenou uma investigação, acrescentando que a força policial destacada para o protesto não se encontrava na zona de Lima onde o jovem morreu.

"Algumas pessoas disfarçaram-se com capacetes e cobriram-se, carregando mochilas e objetos contundentes", acrescentou o ministro.