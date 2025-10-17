Menu
  • Noticiário das 21h
  • 17 out, 2025
Em Destaque
​Príncipe André abdica do título de Duque de Iorque após "conversa com o rei"

17 out, 2025 - 20:40 • Reuters

O príncipe André, membro da família real britânica, anunciou esta sexta-feira que deixará de usar o título de Duque de Iorque após uma "conversa com o rei" Carlos III.

A decisão acontece na sequência de anos de críticas relacionadas com o seu comportamento e ligações ao falecido agressor sexual norte-americano Jeffrey Epstein.

É a primeira vez que um duque perde o título em mais de um século, diz o historiador Anthony Seldon citado pela BBC.

Irmão mais novo do rei Carlos III e segundo filho da falecida rainha Isabel II, André tem visto a sua reputação profundamente abalada nos últimos anos, sobretudo devido à sua ligação a Epstein.

Para além desse escândalo, vieram ainda a público alegações de que um dos seus associados empresariais mais próximos era considerado pelo governo britânico como um espião ao serviço da China.

O príncipe André afirma, em comunicado, que "as contínuas acusações" que lhe são dirigidas desviam a atenção do trabalho do seu irmão, o rei Carlos, bem como do papel mais alargado da família real britânica.

"Assim, deixarei de utilizar o título e as distinções que me foram atribuídas. Como já disse anteriormente, nego vigorosamente as acusações contra mim", declarou André.

O príncipe de 65 anos é o oitavo na linha de sucessão ao trono britânico.

Antigo oficial da Marinha, ganhou destaque público durante a Guerra das Malvinas, travada entre o Reino Unido e a Argentina no início da década de 1980.

Contudo, o príncipe ganhou também fama de "playboy", tendo sido afastado das funções reais e despojado da maioria dos seus títulos em 2022, devido às suas ligações a Epstein.

Nesse mesmo ano, chegou a acordo extrajudicial num processo movido por Virginia Giuffre — que morreu em abril — e que o acusava de abusos sexuais quando era menor de idade.

André sempre negou as acusações, que voltaram a ganhar destaque na última semana com a publicação do livro de memórias de Giuffre.

