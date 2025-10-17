Putin alertou Trump que entrega de Tomahawk à Ucrânia vai "prejudicar" relações Rússia-EUA

O presidente russo, Vladimir Putin, transmitiu a Donald Trump que a entrega dos mísseis de longo alcance Tomahawk dos Estados Unidos à Ucrânia vão "prejudicar significativamente" as relações entre Moscovo e Washington e dificultar o alcance de uma "solução pacífica".

No dia antes da visita de Volodymyr Zelensky à Sala Oval da Casa Branca, Trump conversou ao telefone com Putin durante "quase duas horas e meia", por iniciativa do líder russo.

Segundo o conselheiro diplomático de Putin, Yuri Ushakov, o que o presidente dos Estados Unidos falará na reunião desta sexta-feira com o homólogo da Ucrânia "terá em conta" as considerações do presidente russo sobre os mísseis de longa alcance.

"Putin reiterou que os Tomahawk não vão alterar a situação no campo de batalha, mas vão prejudicar significativamente as relações entre os nossos países, sem mencionar as perspetivas de uma solução pacífica", indicou Ushakov, que acrescentou que o líder russo denunciou que Kiev "utiliza métodos terroristas, ataca alvos civis e instalações energéticas" e que Moscovo apenas responde aos ataques.

Sobre um novo encontro entre Trump e Putin, o conselheiro do presidente russo revelou que foi o próprio presidente dos Estados Unidos a sugerir a cidade de Budapeste, na Hungria, como o local de reunião: "Posso dizer que Trump foi o primeiro a referir Budapeste, e o nosso presidente apoiou imediatamente a ideia de realizar uma possível cimeira nesta capital europeia", indicou, com esse mesmo encontro a estar apontado para "dentro de duas semanas".

Esta foi a oitava chamada telefónica entre os dois líderes desde que Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos, em janeiro, além de um encontro presencial em agosto, no Alasca.

Em ocasiões anteriores, as chamadas entre Trump e Putin aconteceram após tomadas de posição dos Estados Unidos a pender para Kiev e para os seus aliados europeus - ou antecedendo contactos com o presidente da Ucrânia