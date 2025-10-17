Sheik Munir e a proibição da burca: "Cresceu um pouco a islamofobia"

17 out, 2025 - 19:28 • Anabela Góis , Diogo Camilo
O líder da Mesquita Islâmica Central de Lisboa considera que há coisas mais importantes a discutir no país do que a proibição de burca em espaços públicos.
Em reação à Renascença à aprovação de uma proposta no Parlamento esta sexta-feira, David Munir lembra que são "pouquíssimas" as muçulmanas que usam burca e que a peça não é obrigatória na religião.
"Fomos surpreendidos porque o uso da burca no islão não é obrigatório, e por isso nenhuma muçulmana é obrigada a vestir. O que é obrigatório é cobrir os cabelos, o resto pode estar destapado", afirma o Imã da Mesquita de Lisboa, lembrando que o véu integral é uma opção das mulheres islâmicas.
Munir admite, no entanto, que este é mais um sinal do sentimento anti imigração no país e fala mesmo em "islamofobia" a aumentar em Portugal.
Parlamento
"O que se nota é que, nas redes sociais e também na nossa sociedade, cresceu um pouco a anti-imigração, a islamofobia, a xenofobia. Isto é mais uma mancha que está a pairar na nossa sociedade. A discriminação já vem de uns tempos para cá", indica.
David Munir refere que, se a medida avançar e ficar em vigor, as muçulmanas ou deixarão de usar burka em espaços públicos quando estiverem em espaços públicos, ou não sairão de casa ou "provavelmente vão para outro país".
O líder da mesquita de Lisboa garante, por outro lado, que nenhuma mulher muçulmana alguma vez recusou mostrar a cara, quando estão em causa questões de segurança, que é justamente um dos argumentos invocados pelo Chega, autor da proposta aprovada esta sexta-feira, com os votos a favor do PSD, Iniciativa Liberal e CDS.
O diploma agora segue para discussão em especialidade onde ainda pode ser alterado.