Sheik Munir e a proibição da burca: "Cresceu um pouco a islamofobia"

O líder da Mesquita Islâmica Central de Lisboa considera que há coisas mais importantes a discutir no país do que a proibição de burca em espaços públicos.

Em reação à Renascença à aprovação de uma proposta no Parlamento esta sexta-feira, David Munir lembra que são "pouquíssimas" as muçulmanas que usam burca e que a peça não é obrigatória na religião.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Fomos surpreendidos porque o uso da burca no islão não é obrigatório, e por isso nenhuma muçulmana é obrigada a vestir. O que é obrigatório é cobrir os cabelos, o resto pode estar destapado", afirma o Imã da Mesquita de Lisboa, lembrando que o véu integral é uma opção das mulheres islâmicas.

Munir admite, no entanto, que este é mais um sinal do sentimento anti imigração no país e fala mesmo em "islamofobia" a aumentar em Portugal.