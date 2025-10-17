​Tomahawks e conversações com a Rússia: o que sabemos da reunião Trump-Zelensky

O Presidente ucraniano falou ainda sobre o envio de mísseis Tomahawk para aumentar a pressão sobre a Rússia.

Zelensky sublinha que a questão territorial é a mais sensível nas negociações para terminar o conflito e espera que Trump entenda isso.

“Confiamos que Trump quer terminar esta guerra” , declarou Zelensky após o encontro, expressando otimismo no papel que o Presidente dos EUA pode desempenhar na resolução do conflito com a Rússia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou ter tido uma reunião “produtiva” com Donald Trump, durante a qual discutiram garantias de segurança para a Ucrânia.

No final de uma reunião na Casa Branca , com Donald Trump, Volodymyr Zelensky mostrou-se aberto a conversações bilaterais ou trilaterais , numa altura em que Trump prepara uma reunião com Vladimir Putin, na Hungria, em data a anunciar.

O Presidente ucraniano está disponível para qualquer formato de negociações com a Rússia para acabar com a guerra.

Zelensky considera que Putin tem medo dos Tomahawk: “sabemos o que eles podem alcançar em conjunto com outros sistemas de armamento ucranianos”.

Questionado se está mais ou menos otimista, sobre a possibilidade de os Estados Unidos cederem mísseis Tomahawk, o Presidente ucraniano respondeu que está “otimista”.

Numa conferência de imprensa no início do encontro na Casa Branca, Trump afirmou que os Tomahawk seriam uma "escalada na guerra" e esperava que o conflito acabasse sem a necessidade dos mísseis norte-americanos.

Após a reunião na Casa Branca, o Presidente da Ucrânia manteve uma conversa com líderes europeus, avançaram dois meios de comunicação ucranianos, citando fontes próximas.

Por seu lado, o Presidente norte-americano afirmou que a conversa com Zelensky foi "muito interessante e cordial".

"Disse-lhe — tal como sugeri fortemente ao presidente Putin — que está na hora de parar com a matança e fazer um acordo", afirmou Donald Trump, numa publicação na rede social Truth Social.



O líder dos Estados Unidos considera que "já foi derramado sangue suficiente, com as linhas de propriedade a serem definidas pela guerra e pela Coragem. Devem parar onde estão".

"Que ambos possam reclamar a Vitória, deixem que a História decida! Não mais tiros, não mais mortes, não mais despesas vastas e insustentáveis. Esta é uma guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente. Milhares de pessoas são massacradas cada semana — CHEGA. Voltem para casa, para as vossas famílias, em paz!”, escreveu Donald Trump.