Trump diz a Zelensky que mísseis Tomahawk seriam "escalada na guerra"

17 out, 2025 - 18:53 • Ricardo Vieira

Presidente ucraniano foi à Casa Branca pedir garantias de segurança aos Estados Unidos. Zelensky espera que Donald Trump consiga replicar na Ucrânia o cessar-fogo em Gaza.

A cedência de mísseis Tomahawk à Ucrânia significaria uma “escalada na guerra” com a Rússia, afirmou esta sexta-feira Donald Trump, durante uma reunião na Casa Branca com o Presidente ucraniano.

Durante uma conferência de imprensa, o Presidente norte-americano disse esperar que a guerra entre Rússia e Ucrânia acabe sem a necessidade tomahawks dos Estados Unidos, um desejo de Volodymyr Zelensky.

O líder ucraniano sugeriu que, em troca dos mísseis norte-americanos, a Ucrânia pode ajudar os Estados Unidos com a produção de drones.

Antes da reunião com Zelensky, Donald Trump falou na quinta-feira, durante duas horas e meia, com o Presidente russo, Vladimir Putin.

"Acho que Putin quer acabar com guerra", afirmou esta sexta-feira Presidente norte-americano durante uma reunião na Casa Branca com Volodymyr Zelensky.

Questionado pelos jornalistas, o Presidente ucraniano mostrou-se aberto a negociações.

"Acho que precisamos de nos sentar e falar, em segundo lugar precisamos de um cessar-fogo. Queremos paz, Putin quer a guerra. Diremos hoje ao Presidente [Trump] o que precisamos para levar Putin à mesa das negociações", afirmou Zelensky.

O Presidente ucraniano também pediu garantias de segurança aos Estados Unidos e disse esperar que Donald Trump consiga replicar na Ucrânia o cessar-fogo em Gaza.

