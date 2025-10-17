Trump recebe Zelensky: "Acho que Putin quer acabar com a guerra"

"Acho que Putin quer acabar com guerra", afirmou esta sexta-feira Presidente norte-americano, Donald Trump, durante uma reunião na Casa Branca com o chefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky.

Durante uma conferência de imprensa, Donald Trump disse esperar que a guerra entre Rússia e Ucrânia acabe sem a necessidade de cedência de mísseis tomahawk norte-americanos a Kiev.

Questionado pelos jornalistas, o Presidente ucraniano mostrou-se aberto a negociações.

"Acho que precisamos de nos sentar e falar, em segundo lugar precisamos de um cessar-fogo. Queremos paz, Putin quer a guerra. Diremos hoje ao Presidente [Trump] o que precisamos para levar Putin à mesa das negociações", afirmou Zelensky.



O Presidente ucraniano também pediu garantias de segurança aos Estados Unidos e disse esperar que Donald Trump consiga replicar na Ucrânia o cessar-fogo em Gaza.

Zelensky sugeriu que, em troca dos mísseis tomahawk norte-americanos, a Ucrânia pode ajudar os Estados Unidos com a produção de drones.

[em atualização]