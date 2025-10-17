Menu
Turquia envia equipas de busca e socorro para Gaza

17 out, 2025 - 12:12 • Lusa

Uma equipa de busca e socorro turca, composta por 81 membros, vai partir desta sexta-feira para Gaza para ajudar na remoção dos escombros e na busca de corpos e sobreviventes, noticiou a imprensa turca.

De acordo o jornal turco Hürriyet, que citou fontes da Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências (AFAD), a Turquia acelerou o envio de ajuda humanitária para Gaza, na sequência do cessar-fogo alcançado na passada sexta-feira.

No âmbito destes esforços, uma equipa de 81 membros de oito províncias, coordenada pela AFAD, desloca-se a Gaza para realizar operações de busca entre os destroços de edifícios destruídos pelas forças israelitas.

Os membros da equipa têm experiência em busca e salvamento, e também formação em resposta a ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares.

O grupo islamita palestiniano Hamas reafirmou o compromisso com o acordo de cessar-fogo em Gaza, mediado pelos Estados Unidos, prometendo entregar todos os corpos dos reféns.

No entanto, Israel acusa o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo que previa a devolução de todos os reféns, vivos e mortos.

No âmbito do acordo de cessar-fogo, o Hamas libertou os últimos 20 reféns israelitas vivos que mantinha no seu poder, mas entregou apenas nove dos 28 corpos.

O Hamas afirmou que estes são os únicos corpos que conseguiu recuperar e indicou precisar de "equipas especiais" para recuperar restos mortais dos demais reféns.

