Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra Comercial

China e EUA vão realizar nova ronda de negociações comerciais na próxima semana

18 out, 2025 - 09:37 • Lusa

Relações comerciais vão ser o ponto de conversa na cimeira que vai reunir o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.

A+ / A-

A China confirmou este sábado que o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, se vai reunir na próxima semana com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para discutir a escalada das tensões comerciais.

Num comunicado, o Ministério do Comércio da China disse que Bessent e He, chefe da equipa de negociação do país asiático, falaram hoje por videoconferência, destacando ainda a participação do representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

"Ambos os lados tiveram conversas francas, aprofundadas e construtivas sobre questões importantes dos laços económicos e comerciais bilaterais", afirmou o Ministério.

O comunicado destacou as conversações sobre como implementar os consensos alcançados em contactos entre os líderes dos dois países, Donald Trump e Xi Jinping.

Pequim indicou ainda que ambas as potências "concordaram em realizar uma nova ronda de negociações (...) o mais rapidamente possível", mas não especificou a data ou o local dessa reunião.

"O vice-primeiro-ministro He Lifeng e eu partilhámos discussões francas e detalhadas sobre o comércio entre os Estados Unidos e a China. Vamos reunir-nos pessoalmente na próxima semana para continuar as nossas discussões", confirmou Scott Bessent.

A mensagem, publicada na rede social X, não especifica a data ou o local exatos do encontro entre as delegações dos dois países.

Mas o secretário do Tesouro já tinha anunciado que haverá uma reunião na Malásia, na próxima semana, para preparar a próxima cimeira entre Trump e Xi, agendada para o final de outubro, na Coreia do Sul.

A chamada foi o primeiro contacto direto entre Washington e Pequim desde que a China anunciou restrições à exportações de terras raras, algo que os Estados Unidos consideraram uma escalada na guerra comercial.

O Presidente norte-americano anunciou na semana passada que, a partir de 01 de novembro, iria aumentar em 100% as tarifas já impostas à China, o que poderá elevar as taxas alfandegárias sobre as importações chinesas para 157%, em retaliação pelo que Trump considera ser um comportamento hostil de Pequim.

Isto após a China anunciar controlos à exportação de terras raras e o reforço dos requisitos de licenciamento para qualquer produto que contenha partes destes materiais.

A retaliação marca o maior desentendimento com Pequim desde que ambas as potências concordaram com uma trégua tarifária para negociar uma redução das tarifas, que Washington elevou para 145% durante a guerra comercial iniciada pelo Presidente dos EUA após o regresso à Casa Branca.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)