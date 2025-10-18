Hamas recebe 15 corpos e critica sinais de abusos e espancamentos

O Ministério da Saúde palestiniano anunciou na manhã deste sábado, 18 de outubro, ter recebido 15 cadáveres que estavam detidos em Israel, no âmbito do acordo de cessar-fogo em Gaza, sublinhando que os corpos mostram sinais de “abusos e espancamentos”.

“O Ministério da Saúde [de Gaza] anuncia a receção de 15 corpos de mártires libertados hoje pela ocupação israelita e pela Cruz Vermelha, elevando o número total de corpos recebidos para 135”, informou o Governo palestiniano, controlado pelo grupo islamita Hamas, em comunicado.

Tal como nos casos anteriores, o ministério alertou que alguns corpos apresentam sinais de “abuso, espancamento e estavam algemados e com os olhos vendados”.

O Hospital Nasser, em Khan Younis (sul de Gaza), para onde os corpos estão a ser levados, apenas conseguiu identificar sete pessoas devido ao seu grave estado de deterioração.

Um dos médicos do hospital enviou à agência de notícias espanhola EFE fotografias de um dos corpos recebidos, que, segundo aquele meio de comunicação social, mostravam um rosto deformado com a cabeça ainda enfaixada com a ligadura que alegadamente lhe cobria os olhos.

As mãos continuavam algemadas atrás das costas e eram visíveis inúmeras marcas e ferimentos nos braços.

A deterioração dos corpos é tal que o Hospital Nasser teve de organizar reuniões com as famílias dos desaparecidos, onde são mostradas imagens dos corpos, para que alguns deles os possam identificar e contribuir para a sua identificação.

A devolução de prisioneiros e reféns vivos e mortos de um lado e do outro faz parte do acordo de cessar-fogo assinado, há duas semanas, entre Israel e o Hamas.

O acordo, negociado por proposta do Presidente norte-americano, Donald Trump, determinava que por cada refém devolvido, Israel entregaria os restos mortais de 15 residentes de Gaza mortos.

O Hamas entregou os corpos de 10 reféns, faltando ainda 18.

O acordo incluiu também a suspensão da ofensiva militar israelita em Gaza, lançada em retaliação pelos ataques do Hamas em solo israelita de 07 de outubro de 2023.

Em dois anos de guerra, foram contabilizados mais de 68 mil mortos e 170 mil feridos, embora se tema que o número seja superior, uma vez que continuam a ser encontrados corpos em zonas de onde as tropas israelitas se retiraram nos últimos dias.