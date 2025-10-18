Menu
Faixa de Gaza

Israel diz que passagem de Rafah vai continuar encerrada

18 out, 2025 - 17:23 • Carla Fino , João Malheiro

Reabertura da passagem será tida em conta, dependendo de como o Hamas cumprir com a devolução dos reféns mortos

Israel contradiz a embaixada Palestininana no Egipto e diz que passagem de Rafah em Gaza, vai permanecer encerrada até nova ordem.

Em comunicado este sábado, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyhau, afirma que a reabertura da passagem será tida em conta, dependendo de como o Hamas cumprir com a devolução dos reféns mortos e também na implementação do acordo.

Já ao início desta tarde, a representação diplomática no Cairo anunciava a reabertura daquela passagem na segunda-feira, mas agora o governo israelita vem dizer que não.

O Ministério da Saúde palestiniano anunciou na manhã deste sábado, 18 de outubro, ter recebido 15 cadáveres que estavam detidos em Israel, no âmbito do acordo de cessar-fogo em Gaza, sublinhando que os corpos mostram sinais de “abusos e espancamentos”.

Tal como nos casos anteriores, o ministério alertou que alguns corpos apresentam sinais de “abuso, espancamento e estavam algemados e com os olhos vendados”.

A devolução de prisioneiros e reféns vivos e mortos de um lado e do outro faz parte do acordo de cessar-fogo assinado, há duas semanas, entre Israel e o Hamas.

O acordo, negociado por proposta do Presidente norte-americano, Donald Trump, determinava que por cada refém devolvido, Israel entregaria os restos mortais de 15 residentes de Gaza mortos.

O Hamas entregou os corpos de 10 reféns, faltando ainda 18.

O acordo incluiu também a suspensão da ofensiva militar israelita em Gaza, lançada em retaliação pelos ataques do Hamas em solo israelita de 07 de outubro de 2023.

Em dois anos de guerra, foram contabilizados mais de 68 mil mortos e 170 mil feridos, embora se tema que o número seja superior, uma vez que continuam a ser encontrados corpos em zonas de onde as tropas israelitas se retiraram nos últimos dias.

Saiba Mais
