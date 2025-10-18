Israel diz que passagem de Rafah vai continuar encerrada

Israel contradiz a embaixada Palestininana no Egipto e diz que passagem de Rafah em Gaza, vai permanecer encerrada até nova ordem.

Em comunicado este sábado, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyhau, afirma que a reabertura da passagem será tida em conta, dependendo de como o Hamas cumprir com a devolução dos reféns mortos e também na implementação do acordo.

Já ao início desta tarde, a representação diplomática no Cairo anunciava a reabertura daquela passagem na segunda-feira, mas agora o governo israelita vem dizer que não.

O Ministério da Saúde palestiniano anunciou na manhã deste sábado, 18 de outubro, ter recebido 15 cadáveres que estavam detidos em Israel, no âmbito do acordo de cessar-fogo em Gaza, sublinhando que os corpos mostram sinais de “abusos e espancamentos”.

Tal como nos casos anteriores, o ministério alertou que alguns corpos apresentam sinais de “abuso, espancamento e estavam algemados e com os olhos vendados”.