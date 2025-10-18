Menu
  18 out, 2025
Guerra no Médio Oriente

Israel identifica corpo de refém entregue pelo Hamas

18 out, 2025 - 09:44 • Lusa

Gabinete de Netanyahu confirma que recebeu o caixão de um refém desaparecido entregue à Cruz Vermelha pelo Hamas.

O exército de Israel anunciou este sábado ter identificado o corpo do refém, retido na Faixa de Gaza e entregue pelo movimento islamita palestiniano Hamas à Cruz Vermelha na sexta-feira.

Na sexta-feira à noite, as Forças de Defesa de Israel tinham dito, num comunicado, que o Comité Internacional da Cruz Vermelha recuperou um novo corpo de um refém israelita.

O gabinete do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu confirmou que Israel recebeu o caixão de um refém desaparecido entregue à Cruz Vermelha pelo Hamas e acrescentou que tinha sido transferido para o Centro Nacional de Medicina Forense do Ministério da Saúde.

