Israel recebeu restos mortais de mais dois reféns do Hamas

Israel confirmou que recebeu este sábado restos mortais de mais dois reféns encontrados em Gaza, depois de Israel ter condicionado a reabertura da fronteira de Rafah, à devolução dos corpos.

Pouco antes, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha confirmado que Rafah permanecerá encerrada "até novo aviso", e que a sua reabertura depende "do cumprimento, por parte do Hamas, das suas obrigações em relação à devolução dos reféns e dos corpos dos mortos, bem como da implementação integral do acordo de cessar-fogo".

A passagem de Rafah, considerada vital para a entrada de ajuda humanitária, encontra-se sob controlo israelita desde maio de 2024 e tem permanecido fechada, com exceção de breves períodos durante tréguas.

Entretanto, o coordenador humanitário das Nações Unidas, Tom Fletcher, visitou a cidade de Gaza, devastada por dois anos de guerra, destacando "a tarefa monumental" das agências internacionais para restabelecer serviços básicos.

Fletcher revelou um plano de 60 dias para distribuir um milhão de refeições diárias, reconstruir infraestruturas médicas e reinstalar centenas de milhares de crianças nas escolas.