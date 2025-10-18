Israel recebeu restos mortais de mais dois reféns do Hamas

18 out, 2025 - 22:24 • João Malheiro com Lusa
Israel confirmou que recebeu este sábado restos mortais de mais dois reféns encontrados em Gaza, depois de Israel ter condicionado a reabertura da fronteira de Rafah, à devolução dos corpos.
Pouco antes, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha confirmado que Rafah permanecerá encerrada "até novo aviso", e que a sua reabertura depende "do cumprimento, por parte do Hamas, das suas obrigações em relação à devolução dos reféns e dos corpos dos mortos, bem como da implementação integral do acordo de cessar-fogo".
A passagem de Rafah, considerada vital para a entrada de ajuda humanitária, encontra-se sob controlo israelita desde maio de 2024 e tem permanecido fechada, com exceção de breves períodos durante tréguas.
Entretanto, o coordenador humanitário das Nações Unidas, Tom Fletcher, visitou a cidade de Gaza, devastada por dois anos de guerra, destacando "a tarefa monumental" das agências internacionais para restabelecer serviços básicos.
Fletcher revelou um plano de 60 dias para distribuir um milhão de refeições diárias, reconstruir infraestruturas médicas e reinstalar centenas de milhares de crianças nas escolas.
Faixa de Gaza
Segundo o acordo de cessar-fogo, o Hamas comprometeu-se a libertar todos os reféns, vivos e mortos, até 13 de outubro.
Desde então, o grupo entregou os últimos 20 reféns vivos, mas apenas dez dos 28 corpos que mantinha em seu poder.
Telavive acusou o Hamas de "violar o acordo" por atrasos nas devoluções, garantindo que "não poupará esforços" até ao regresso de todos os reféns.
O porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, afirmou que o movimento mantém o seu compromisso, mas alegou que "a identificação e recuperação dos corpos leva tempo" e denunciou "múltiplas violações do cessar-fogo" por parte de Israel.
De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, a ofensiva israelita causou até agora 68.116 mortos, a maioria civis.
As autoridades locais estimam que cerca de 10.000 corpos continuem soterrados sob os escombros.