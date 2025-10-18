Menu
Natureza

Singapura apoia Timor-Leste a criar jardim botânico nacional

18 out, 2025 - 16:21 • Lusa

"Pretendemos desenvolver jardins botânicos em Timor-Leste com a orientação e o apoio técnico dos Gardens by the Bay, tanto no planeamento como no desenho e gestão", sublinhou o ministro timorense.

Singapura vai ajudar Timor-Leste a criar um jardim botânico nacional, com o objetivo de proteger a natureza e a biodiversidade, segundo um memorando de entendimento assinado este sábado pelos dois governos.

"A assinatura deste memorando reveste-se de grande importância, pois contribuirá para proteger a natureza, valorizar a biodiversidade e promover o desenvolvimento sustentável, em benefício do povo e do planeta", afirmou o ministro da Agricultura, Pescas, Florestas e Pecuária, Marcos de Sousa.

O ministro falava durante a cerimónia de assinatura do memorando, na sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, em Díli.

O memorando foi assinado pelo diretor-geral das Florestas de Timor-Leste, Hermenegildo de Almeida Granadeiro, e pelo diretor-geral de operações dos "Gardens by the Bay", famosa atração em Singapura.

O governante timorense explicou que, no âmbito do memorando, se vai documentar, proteger e partilhar informações sobre espécies de plantas nativas e culturalmente importantes, incluindo a sua identificação e conservação.

Além disso, o acordo prevê o reforço das capacidades institucionais através de formações, workshops e intercâmbios técnicos.

"Pretendemos desenvolver jardins botânicos em Timor-Leste com a orientação e o apoio técnico dos Gardens by the Bay, tanto no planeamento como no desenho e gestão", sublinhou o ministro timorense.

Marcos de Sousa destacou também que o memorando vai aumentar a consciencialização pública e o intercâmbio cultural, promovendo uma maior valorização da biodiversidade, especialmente entre os jovens.

"Estamos satisfeitos por enviar uma equipa técnica a Singapura para receber formação prática, e igualmente por acolher especialistas singapurianos que irão apoiar a criação do jardim botânico nacional em Timor-Leste", acrescentou o ministro.

