Trump ordena libertação de George Santos, ex-congressista condenado por fraude

18 out, 2025 - 00:59 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters
O Presidente norte-americano, Donald Trump, aprovou esta sexta-feira a libertação imediata de George Santos, ex-congressista que está a cumprir uma pena superior a sete anos de prisão.
Trump anunciou a decisão num post publicado no Truth Social: “Acabo de assinar uma comutação, libertando George Santos da prisão IMEDIATAMENTE".
Na mesma publicação, o Presidente republicano alega que Santos foi “horrivelmente maltratado" na prisão, passando “longos períodos em confinamento solitário”.
Trump defendeu não ser necessário o cumprimento de uma pena de sete anos: “Santos foi um ‘fora de lei’, mas há muitos 'foras da lei' no nosso país que não são obrigados a cumprir sete anos de prisão".
Santos caiu em desgraça quando foi revelado que tinha roubado a identidade de pelo menos dez pessoas, cometido fraude eletrónica e inflacionado os valores do dinheiro angariado durante a campanha de 2022, para garantir o apoio do Partido Republicano.
EUA
George Santos foi eleito nesse ciclo eleitoral pelo estado nova-iorquino, mas cumpriu pouco mais do que um ano do seu mandato.
Durante a sua campanha, Santos mentiu sobre o seu currículo, alegando falsamente que tinha estudado na Universidade de Nova Iorque e trabalhado em grandes empresas como a Goldman Sachs e o Citigroup. Afirmou também que os seus avós fugiram dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, o que é mentira.
Na verdade, o ex-congressista enfrentava dificuldades financeiras.
Mesmo depois de ser preso, George Santos continuou a suscitar o interesse do público norte-americano, sendo um dos alvos prediletos dos comediantes de programas televisivos.