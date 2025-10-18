Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Trump ordena libertação de George Santos, ex-congressista condenado por fraude

18 out, 2025 - 00:59 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters

Santos caiu em desgraça quando foi revelado que tinha roubado a identidade de pelo menos 10 pessoas e inflacionado os valores do dinheiro angariado durante a campanha de 2022.

A+ / A-

O Presidente norte-americano, Donald Trump, aprovou esta sexta-feira a libertação imediata de George Santos, ex-congressista que está a cumprir uma pena superior a sete anos de prisão.

Trump anunciou a decisão num post publicado no Truth Social: “Acabo de assinar uma comutação, libertando George Santos da prisão IMEDIATAMENTE".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na mesma publicação, o Presidente republicano alega que Santos foi “horrivelmente maltratado" na prisão, passando “longos períodos em confinamento solitário”.

Trump defendeu não ser necessário o cumprimento de uma pena de sete anos: “Santos foi um ‘fora de lei’, mas há muitos 'foras da lei' no nosso país que não são obrigados a cumprir sete anos de prisão".

Roubo de identidade

Santos caiu em desgraça quando foi revelado que tinha roubado a identidade de pelo menos dez pessoas, cometido fraude eletrónica e inflacionado os valores do dinheiro angariado durante a campanha de 2022, para garantir o apoio do Partido Republicano.

Congressista George Santos pressionado a demitir-se por falta de "ética republicana"

EUA

Congressista George Santos pressionado a demitir-se por falta de "ética republicana"

O político republicano tem sido alvo de críticas e(...)

George Santos foi eleito nesse ciclo eleitoral pelo estado nova-iorquino, mas cumpriu pouco mais do que um ano do seu mandato.

Mentiu sobre o currículo

Durante a sua campanha, Santos mentiu sobre o seu currículo, alegando falsamente que tinha estudado na Universidade de Nova Iorque e trabalhado em grandes empresas como a Goldman Sachs e o Citigroup. Afirmou também que os seus avós fugiram dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, o que é mentira.

Na verdade, o ex-congressista enfrentava dificuldades financeiras.

Mesmo depois de ser preso, George Santos continuou a suscitar o interesse do público norte-americano, sendo um dos alvos prediletos dos comediantes de programas televisivos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)