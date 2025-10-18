Trump ordena libertação de George Santos, ex-congressista condenado por fraude

O Presidente norte-americano, Donald Trump, aprovou esta sexta-feira a libertação imediata de George Santos, ex-congressista que está a cumprir uma pena superior a sete anos de prisão.

Trump anunciou a decisão num post publicado no Truth Social: “Acabo de assinar uma comutação, libertando George Santos da prisão IMEDIATAMENTE".

Na mesma publicação, o Presidente republicano alega que Santos foi “horrivelmente maltratado" na prisão, passando “longos períodos em confinamento solitário”.

Trump defendeu não ser necessário o cumprimento de uma pena de sete anos: “Santos foi um ‘fora de lei’, mas há muitos 'foras da lei' no nosso país que não são obrigados a cumprir sete anos de prisão".

Roubo de identidade

Santos caiu em desgraça quando foi revelado que tinha roubado a identidade de pelo menos dez pessoas, cometido fraude eletrónica e inflacionado os valores do dinheiro angariado durante a campanha de 2022, para garantir o apoio do Partido Republicano.