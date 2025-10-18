Menu
Estados Unidos

Trump planeia reunião com Kim Jong-un durante visita à Ásia

18 out, 2025 - 12:48 • Diogo Camilo

Presidente dos Estados Unidos vai participar na cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico, onde deverá estar com Xi Jinping. Equipa de Trump está a combinar em privado uma reunião com o líder norte-coreano.

As próximas semanas de Donald Trump serão atarefadas, com uma visita à Ásia que poderá incluir a Coreia do Norte, além da Coreia do Sul.

Segundo a CNN, a Administração Trump combinou em privado uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos e o líder norte-coreano, mas não é certo que o encontro acontecerá. A expectativa surge depois de Trump e Kim Jong-un se terem encontrado na fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul em junho de 2019.

Para já, as atenções estão mais viradas para a China, com quem os Estados Unidos estão a travar uma guerra comercial, estando prevista nova ronda de negociações comerciais na próxima semana.

Na cimeira vão estar presentes o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.

Donald Trump fará uma visita à Coreia do Sul entre os dias 29 e 30 de outubro, para participar na cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), onde se deverá encontrar com Xi Jinping.

Esta quinta-feira, Trump anunciou também que se irá encontrar "dentro de duas semanas" com Vladimir Putin em Budapeste, na Hungria.

Tópicos
