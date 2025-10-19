Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 20 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Drone avistado leva a encerramento de aeroporto de Palma de Maiorca

19 out, 2025 - 21:49 • Lusa

Oito voos foram desviados e que as chegadas ficaram suspensas enquanto eram realizadas verificações de segurança na infraestrutura.

A+ / A-

O avistamento de um drone no aeroporto de Palma de Maiorca levou este domingo à suspensão do tráfego aéreo durante cerca de 35 minutos, provocando atrasos e o desvio de vários voos.

De acordo com a Enaire - operadora de navegação aérea de Espanha -, a presença de um dispositivo não tripulado na zona do aeroporto de Son Sant Joan obrigou à interrupção imediata das operações por razões de segurança.

A Aena - entidade gestora dos aeroportos espanhóis - informou que oito voos foram desviados e que as chegadas ficaram suspensas enquanto eram realizadas verificações de segurança na infraestrutura.

"As operações foram interrompidas durante 35 minutos por precaução. Após a confirmação de que a situação estava controlada, o aeroporto retomou a atividade normal", referiu uma fonte da Aena.

A Enaire confirmou mais tarde, na rede social X (antigo Twitter), que o aeroporto voltou a funcionar "com total normalidade" e aconselhou os passageiros a verificarem o estado dos seus voos junto das companhias aéreas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 20 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)