Israel deve impedir entrada de ajuda humanitária em Gaza

19 out, 2025 - 17:30 • João Malheiro

Informação avançada pela imprensa israelita. Gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu está reunido de emergência.

A+ / A-

Israel deve travar o envio de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, segundo informação avançada este domingo pela imprensa israelita.

A decisão poderá surgir depois de os Estados Unidos da América terem pedido a Telavive uma resposta proporcional mas contida, perante alegados ataques do Hamas a infraestruturas militares em Gaza.

Isso mesmo já levou as forças armadas de Israel a desencadear ataques aéreos em Rafah, este domingo. Há, pelo menos, seis mortos e nove feridos a registar.

O gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu já está reunido de emergência. Por agora, o governo israelita assegurou que o cessar-fogo mantém-se em vigor.

Israel já tinha lançado, de manhã, uma série de ataques aéreos contra a cidade de Rafah, na Faixa de Gaza, após acusar o Hamas de atacar uma escavadora militar israelita que servia para destruir os túneis da organização islamita palestiniana.

O Hamas alegou que a destruição da escavadora aconteceu durante um fogo cruzado entre soldados israelitas e o braço armado do grupo palestiniano, que estaria numa operação para eliminar o líder da milícia rival, conhecida como Forças Populares, Yasser Abu Shabab.

Na sequência do episódio, o ministro da Segurança Nacional israelita, Itamar Ben Givr, instou Netanyahu a retomar a ofensiva contra a Faixa de Gaza "com todo o seu efetivo".

