Israel lança ataque aéreo sobre Rafah em quebra do acordo de paz em Gaza

Israel lançou este domingo uma séries de ataques aéreos sobre Rafah, no sul da Faixa de Gaza, após acusar o Hamas de romper o acordo de cessar-fogo ao atacar uma unidade de engenharia militar.

Os ataques, ainda não avançados por Israel ou divulgados pelo Hamas, foram confirmados por fontes militares ao Times of Israel, que indica que os mesmos se tratam de uma resposta a um ataque a uma escavadora militar israelita.

Ao mesmo tempo, o ministro da Segurança Nacional de Israel pediu um "regresso à luta em larga escala", instando Netanyahu a retomar a ofensiva contra a Faixa de Gaza após o fogo cruzado em curso entre tropas e militantes em Rafah.

“Peço ao primeiro-ministro que ordene às Forças de Defesa de Israel (FDI) que retomem totalmente os combates na Faixa de Gaza com todo o seu efetivo”, disse Itamar Ben Givr.

Os ataques acontecem depois de na sexta-feira o exército israelita ter avançado que o Hamas abriu fogo sobre soldados israelitas, apesar de não terem sido registados feridos. No mesmo dia, Israel indicou que as forças do Hamas estavam a avançar sobre Khan Younis.

No sábado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, avançou que a fronteira em Rafah iria permanecer fechada até aviso contrário, após a embaixada palestiniana no Egito ter indicado que a mesma iria reabrir esta segunda-feira.

O Hamas respondeu, indicando que a decisão de Netanyahu representa "uma rejeição dos compromissos que assumiu" e signifca uma "violação fralgrante" do acordo de paz.

Os últimos dias têm sido de troca de culpas sobre o romper do acordo de cessar-fogo na região, com os Estados Unidos a terem dado conta de "relatos credíveis de violações iminentes do cessar-fogo" por parte do Hamas, algo que o grupo islâmico desmente.

O cessar-fogo em Gaza - proposto pelos Estados Unidos e acordado entre Israel e o Hamas - está em vigor desde o dia 10 de outubro, prevendo três fases: a libertação dos reféns, o desarmamento do Hamas e a reconstrução gradual do território, sob supervisão internacional.

A segunda etapa, centrada na “desmilitarização”, continua a ser a mais controversa e a que Israel considera essencial para pôr fim ao conflito.