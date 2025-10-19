Israel restabelece acesso de ajuda humanitária a Gaza depois de ataques

O Governo israelita decidiu restabelecer o acesso de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, depois do fim dos bombardeamentos lançados ao longo deste domingo contra o enclave, de acordo com os média israelitas.

De acordo com o jornal Ynet, "o fluxo de camiões será retomado quando os bombardeamentos cessarem", embora a passagem fronteiriça de Rafah permaneça encerrada até que o Hamas devolva os corpos dos 16 reféns que ainda detém.

A emissora Canal 12 adiantou que o executivo seguiu uma recomendação do Exército para suspender temporariamente a entrada de ajuda humanitária após confrontos registados esta manhã em Rafah, no sul de Gaza, entre soldados israelitas e alegados polícias do Hamas --- um episódio negado pelo movimento islamita.

Isso mesmo já levou as forças armadas de Israel a desencadear ataques aéreos em Rafah, este domingo. Há, pelo menos, seis mortos e nove feridos a registar.

Israel já tinha lançado, de manhã, uma série de ataques aéreos contra a cidade de Rafah, na Faixa de Gaza, após acusar o Hamas de atacar uma escavadora militar israelita que servia para destruir os túneis da organização islamita palestiniana.

O Hamas alegou que a destruição da escavadora aconteceu durante um fogo cruzado entre soldados israelitas e o braço armado do grupo palestiniano, que estaria numa operação para eliminar o líder da milícia rival, conhecida como Forças Populares, Yasser Abu Shabab.

Na sequência do episódio, o ministro da Segurança Nacional israelita, Itamar Ben Givr, instou Netanyahu a retomar a ofensiva contra a Faixa de Gaza "com todo o seu efetivo".