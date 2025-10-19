Menu
  • Noticiário das 10h
  • 20 out, 2025
Macron garante que está "tudo a ser feito" para capturar autores de assalto no Louvre

19 out, 2025 - 20:47 • Lusa

Presidente francês descreve roubo como "ataque a um património que prezamos porque é a nossa história".

A+ / A-

O Presidente francês prometeu este domingo que as autoridades de França irão fazer tudo o que for possível para capturar os quatro suspeitos de um assalto esta manhã ao Museu do Louvre, em Paris.

"Tudo está a ser feito, em todos os lugares, para que isso aconteça", disse o chefe de Estado.

Trata-se de um "ataque a um património que prezamos porque é a nossa história", disse Emmanuel Macron, prometendo a ação rápida das autoridades.

"Vamos recuperar as obras e os autores serão levados à justiça", prometeu.

Veja as imagens do interior da Galeria do Louvre que foi assaltada
Veja as imagens do interior da Galeria do Louvre que foi assaltada

Oito peças "de valor patrimonial inestimável", incluindo a tiara da imperatriz Eugénie (esposa de Napoleão III, imperador de 1852 a 1870) e dois colares, foram roubadas na manhã de hoje, de acordo com o Ministério da Cultura francês.

Um assalto no famoso Louvre, em Paris, levou a que o museu fosse evacuado e encerrado este domingo. Em causa, estão oito peças da coleção de jóias de Napoleão.

Um nono objeto terá ficado no local, depois de ter sido abandonado pelos ladrões durante a fuga.

Segundo o Le Parisien, que cita conclusões preliminares da investigação, quatro pessoas são suspeitas. Chegaram encapuzados através de trotinetes, usaram um elevador de carga que os levou diretamente à sala das jóias, a Galeria Apollo, e roubaram nove peças da coleção de jóias de Napoleão Bonaparte: um diadema, um colar, uma tiara e outras peças.

Dois homens entraram no edifício, enquanto os outros dois permaneceram do lado de fora.

À televisão francesa TF1, a ministra Rachida Dati avançou que uma das jóias foi encontrada perto do local do assalto e que terá caído. "Eles atuaram de maneira profissional, sem qualquer tipo de violência ou pânico", afirmou.

O jornal acrescenta ainda que o maior diamante da coleção, Regent, não foi roubado, e que os danos estão ainda a ser avaliados.

A Agência France-Presse acrescenta que o roubo aconteceu por volta das 9h30 locais (8h30 em Lisboa) e que os suspeitos estavam equipados com pequenas motosserras.

Tópicos
Saiba Mais
