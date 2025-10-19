Macron garante que está "tudo a ser feito" para capturar autores de assalto no Louvre

"Vamos recuperar as obras e os autores serão levados à justiça", prometeu.

Trata-se de um "ataque a um património que prezamos porque é a nossa história", disse Emmanuel Macron, prometendo a ação rápida das autoridades.

"Tudo está a ser feito, em todos os lugares, para que isso aconteça", disse o chefe de Estado.

O Presidente francês prometeu este domingo que as autoridades de França irão fazer tudo o que for possível para capturar os quatro suspeitos de um assalto esta manhã ao Museu do Louvre, em Paris.

Oito peças "de valor patrimonial inestimável", incluindo a tiara da imperatriz Eugénie (esposa de Napoleão III, imperador de 1852 a 1870) e dois colares, foram roubadas na manhã de hoje, de acordo com o Ministério da Cultura francês.

Um assalto no famoso Louvre, em Paris, levou a que o museu fosse evacuado e encerrado este domingo. Em causa, estão oito peças da coleção de jóias de Napoleão.

Um nono objeto terá ficado no local, depois de ter sido abandonado pelos ladrões durante a fuga.



Segundo o Le Parisien, que cita conclusões preliminares da investigação, quatro pessoas são suspeitas. Chegaram encapuzados através de trotinetes, usaram um elevador de carga que os levou diretamente à sala das jóias, a Galeria Apollo, e roubaram nove peças da coleção de jóias de Napoleão Bonaparte: um diadema, um colar, uma tiara e outras peças.

Dois homens entraram no edifício, enquanto os outros dois permaneceram do lado de fora.

À televisão francesa TF1, a ministra Rachida Dati avançou que uma das jóias foi encontrada perto do local do assalto e que terá caído. "Eles atuaram de maneira profissional, sem qualquer tipo de violência ou pânico", afirmou.

O jornal acrescenta ainda que o maior diamante da coleção, Regent, não foi roubado, e que os danos estão ainda a ser avaliados.

A Agência France-Presse acrescenta que o roubo aconteceu por volta das 9h30 locais (8h30 em Lisboa) e que os suspeitos estavam equipados com pequenas motosserras.