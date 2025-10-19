Menu
  Noticiário das 10h
  19 out, 2025
Museu do Louvre em Paris fechado após roubo de jóias de Napoleão

19 out, 2025 - 10:22 • Diogo Camilo

A ministra da Cultura francês confirmou que houve um roubo no museu e que não foram registados feridos. Suspeitos chegaram numa scooter, usaram pequenas motosserras e o elevador de cargam e roubaram nove peças da coleção de jóias de Napoleão.

Um assalto no famoso Louvre, em Paris, levou a que o museu fosse evacuado e encerrado este domingo. Em causa estão nove peças da coleção de jóias de Napoleão.

A notícia foi avançada pela própria ministra da Cultura de França, Rachida Dati, que dá conta de um "roubo" durante a manhã deste domingo. "Não houve feridos. Estou no local com as autoridades, as investigações estão em andamento", escreveu na rede social X.

Segundo o Le Parisien, que cita conclusões preliminares da investigação, três pessoas são suspeitas. Chegaram encapuzados através de uma scooter, usaram um elevador de carga que os levou diretamente à sala das jóias, a Galeria Apollo, e roubaram nove peças da coleção de jóias de Napoleão Bonaparte: um colar, um broche, uma tiara e outras peças.

O jornal acrescenta ainda que o maior diamante da coleção, Regent, não foi roubado, e que os danos estão ainda a ser avaliados.

A Agência France-Presse acrescenta que o roubo aconteceu por volta das 9h30 locais (8h30 em Lisboa) e que os suspeitos estavam equipados com pequenas motosserras.

O museu também dá conta do seu encerramento, mas não confirma o assalto: "O Museu do Louvre permanecerá fechado hoje por motivos excepcionais."

[em atualização]

