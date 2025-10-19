Menu
  • Noticiário das 18h
  • 19 out, 2025
Netanyahu deu ordem para "agir firmemente contra alvos terroristas" em Gaza

19 out, 2025 - 15:17 • Diogo Camilo e Lusa

Hamas alega que a destruição da escavadora aconteceu durante um fogo cruzado entre soldados israelitas e o braço armado do grupo palestiniano.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu ordem aos Ministérios da Defesa e da Segurança Nacional israelitas para "agirem firmemente contra alvos terroristas" em Gaza.

Em comunicado, que surge após ataques de ambas as partes que romperam o acordo de paz , as Forças de Defesa de Israel (IDF) avançam já ter dado indicações à população para se concentrarem numa zona específica da Faixa de Gaza, a oeste da chamada Linha Amarela, que está a ser redesenhada para dividir o território desde o cessar-fogo.

"Este domingo, terroristas dispararam contra míssil e balas contra tropas IDF a operarem para desmantelar operações em Rafah, no sul da Faixa de Gaza", indica o comunicado, que refere que as ações são uma "violação flagrante" do acordo de cessar-fogo.

Os ataques indica que os mesmos se tratam de uma resposta a um ataque a uma escavadora militar israelita. O Hamas alegou que a destruição da escavadora aconteceu durante um fogo cruzado entre soldados israelitas e o braço armado do grupo palestiniano, que estaria numa operação para eliminar o líder da milícia rival, conhecida como Forças Populares, Yasser Abu Shabab.

Ainda este domingo, o Hamas anunciou que irá entregar na segunda-feira o corpo de mais um refém dos ataques de 7 de outubro de 2023.

