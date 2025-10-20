Apagão na Amazon. Já há "sinais de recuperação" nos sites e aplicações que estiveram em baixo

Um erro informático nos serviços Amazon Web Services afetou, durante a manhã desta segunda-feira, dezenas de sites e aplicações em todo o mundo. Para além do próprio site de mercado digital e a empresa de videoporteiros Ring, as aplicações Snapchat, Roblox, Signal, Duolingo e até o banco britânico Lloyds mostraram falhas de acesso.

Milhares de utilizadores reportaram, nas redes sociais, dificuldades em aceder aos serviços online devido a problemas na computação em "nuvem" da Amazon, ou seja, na rede extensa de servidores digitais da plataforma que armazena conteúdos. A empresa multinacional de tecnologia confirmou um "efeito em dominó".

Uma hora e meia após as primeiras denúncias de sites estarem em baixo, a AWS comunicou pelas 10h30 que já se mostravam "sinais significativos de recuperação", indicando que o problema teve origem numa unidade de servidores nos Estados Unidos da América (EUA).

O diretor de inteligência de ameaças da empresa de cibersegurança Sophos, Rafe Pilling, afirmou ao jornal "The Guardian" que esta situação tratou-se de uma falha técnica e não um ciberataque. "A AWS tem uma presença ampla e complexa, por isso, qualquer problema pode causar grandes interrupções. Tudo indica que se trata de um problema técnico relacionado com a base de dados", descreve o especialista.

Em reação ao apagão, outros especialistas alertam para uma maior distribuição da "nuvem" por mais empresas, já que este é um exemplo do perigo de concentrar vários conteúdos digitais apenas nas mãos da Amazon.

Já o governo do Reino Unido confirmou estar em contacto com a Amazon para "restaurar os serviços o mais rapidamente possível", já que muitos serviços dependem dos serviços da empresa norte-americana.

Wordle, Coinbase, Slack, Pokémon Go, Epic Games, Playstation Network e Peloton também pertenceram à lista de serviços digitais afetados.



A Amazon Web Services (AWS) é a maior plataforma de computação de "nuvem" do mundo.

