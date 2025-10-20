Ascensores de Lisboa devem manter-se parados, recomenda GPIAAF

A investigação ao acidente do elevador da Glória recomenda à Carris que não reative os ascensores de Lisboa "sem uma reavaliação por entidade especializada", e ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) que implemente um quadro regulamentar apropriado.

As recomendações de segurança constam do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) ao acidente ocorrido com o elevador da Glória, em Lisboa, em 3 de setembro, que causou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

No documento, divulgado esta segunda-feira, o GPIAAF recomenda à Carris "que não reative os ascensores sem uma reavaliação, por uma entidade especializada em funiculares, das fixações dos cabos e dos travões, em linha com o normativo europeu nesta matéria, respeitando a proteção histórica daqueles transportes, mas sem prejuízo da segurança".

O Gabinete de Investigação apurou que o cabo na origem do acidente no Elevador da Glória, operado pela Carris, "não estava certificado para utilização" naquele ascensor.

O relatório preliminar também conclui que freio de emergência nunca foi testado e aponta falhas na manutenção e supervisão.

