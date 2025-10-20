Menu
Renascença Renascença
Hong Kong

Avião de carga sai da pista do aeroporto de Hong Kong e faz dois mortos

20 out, 2025 - 08:27 • Lusa

As autoridades ainda estão a investigar a causa exata do acidente.

Duas pessoas morreram esta madrugada em Hong Kong quando um avião de carga colidiu com um veículo no solo durante a aterragem, antes de sair da pista e cair no mar, informou a polícia.

Fotos e vídeos divulgados pela comunicação local mostram a fuselagem da aeronave parcialmente submersa, com dispositivo de evacuação de emergência acionado. A parte dianteira do avião ficou acima da água, junto à costa, e cauda da aeronave ficou destruída.

Um avião de carga Boeing 744 proveniente dos Emirados Árabes Unidos "saiu da pista norte após a aterragem e caiu no mar", informou o Departamento de Aviação Civil de Hong Kong através de um comunicado.

"De acordo com as primeiras informações, os quatro membros da tripulação a bordo (do avião) foram resgatados e transportados para o hospital, enquanto dois membros do pessoal de terra foram atingidos e caíram no mar", acrescentou o Departamento de Aviação Civil.

Um dos homens a bordo do veículo, de 30 anos, foi declarado morto no local. Outro ocupante, de 41 anos, foi declarado morto depois de ter sido transportado de urgência para o hospital.

A pista norte do aeroporto foi temporariamente fechada, informaram as autoridades. As outras duas pistas continuam em funcionamento.

Uma dúzia de voos de transporte de carga foram cancelados, mas o tráfego de passageiros não parece ter sido afetado, segundo o jornal South China Morning Post.

Os serviços de investigação especializados "vão investigar as causas do acidente", disse um porta-voz do Departamento de Transportes e Logística.

O aeroporto de Hong Kong, um dos mais movimentados do mundo, começou a operar a sua terceira pista em novembro passado. A ampliação da plataforma custou 142 mil milhões de dólares de Hong Kong (18 mil milhões de dólares) e levou oito anos para ser concluída.

Os promotores do projeto afirmam que este deve preservar a competitividade internacional do aeroporto.

