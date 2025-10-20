Chefe da diplomacia europeia diz que encontro entre Trump e Putin na Hungria "não é agradável"

A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse esta segunda-feira que não era «agradável» que o presidente russo, Vladimir Putin, pudesse viajar para a Hungria, membro da UE, para conversas sobre a guerra na Ucrânia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quinta-feira que se encontraria em breve com Putin em Budapeste.

Kallas disse aos jornalistas antes de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores europeus em Luxemburgo que os esforços de Trump para trazer a paz eram bem-vindos, mas que também era importante que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy se reunisse com o líder russo.



«Os Estados Unidos têm muito poder para pressionar a Rússia a sentar-se à mesa das negociações. Se o fizerem, é claro que será bom se a Rússia parar esta guerra», disse Kallas.

UE prepara mais sanções

Putin enfrenta um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, do qual a Hungria está a sair. A Rússia negou várias vezes que as suas forças tenham cometido atrocidades na Ucrânia e diz que o TPI não tem jurisdição sobre ela.

«No que diz respeito a Budapeste, não, não é agradável. Ver que uma pessoa alvo de um mandado de detenção do TPI está a vir para um país europeu», afirmou Kallas, acrescentando que «a questão é se haverá algum resultado».

Zelenskiy disse que estaria disposto a ir a Budapeste, se fosse proposta uma reunião trilateral ou um formato de «diplomacia itinerante».

Kallas disse que esperava que um 19.º pacote de sanções contra a Rússia fosse adotado esta semana, mas afirmou que a aprovação não ocorreria na segunda-feira.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Kestutis Budrys, disse que não havia lugar para Putin em nenhuma capital europeia.

«O único lugar para Putin na Europa é em Haia, perante o tribunal, e não em nenhuma das nossas capitais», disse ele antes da reunião dos ministros.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Elina Valtonen, também manifestou preocupação com a possível visita de Putin a um país da UE.

« Vamos ver onde a reunião será realizada e em que formato, mas é claro que, dentro da área da UE, um criminoso de guerra como Putin não deve ser bem-vindo», disse ela aos repórteres.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Noel Barrot, disse que a viagem planejada por Putin só faria sentido se levasse a um cessar-fogo imediato e incondicional, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Holanda, David van Weel, disse aos repórteres que «o mais importante é que tenhamos uma mesa de negociações».

Duas pessoas informadas sobre a discussão disseram que Trump pressionou Zelenskiy a ceder vastos territórios à Rússia durante uma reunião tensa em Washington na sexta-feira. Após a sua reunião com Zelenskiy, Trump apelou publicamente a um cessar-fogo nas atuais linhas da frente.

Um assessor do Kremlin afirmou que Putin reiterou a Trump, numa chamada telefónica na quinta-feira, a sua posição de longa data sobre o estado da guerra, dizendo que as tropas russas tinham a iniciativa estratégica ao longo de toda a linha da frente.

