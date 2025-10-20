Desmembramento das joias ou pedido de resgate são hipótese após assalto ao Louvre

Continua por desvendar o mistério do Louvre: como foi possível a quatro assaltantes roubarem oito peças de joalharia histórica napoleónica do Museu mais conhecido, no espaço de seis ou sete minutos — e, sobretudo, onde estão as joias?

São perguntas que valem literalmente milhões. A investigação avança com grande secretismo, num mistério, que daria muito que pensar a Sherlock Holmes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Dada a perícia demonstrada pelos assaltantes não seria de espantar que as joias sejam desmanteladas, e só depois colocadas no mercado, quando forem impossíveis de reconhecer. Mas há outras hipóteses, como explica à Renascença um gemólogo especializado em joalharia e pedras preciosas.

Rui Galopim de Carvalho começa por admitir que este assalto "pasma" pela espetacularidade e pelo impacto “muito forte que têm em todos nós como comunidade e na comunidade das artes e da cultura”.

O especialista acredita que o desmembramento das peças para “retirar as pedras e depois derreter os metais preciosos” é uma forte possibilidade, mas não exclui um eventual pedido de resgate, que será sempre feito de forma “muito discreta”.

Até que ponto é que estas obras de arte podem ser recuperáveis, tendo em conta outros assaltos mediáticos ou menos mediáticos no passado?

A pergunta é muito boa e, de facto, a nossa esperança fica sempre do lado de que porventura os ladrões não vão destruir, desmembrar, retirar as pedras e depois derreter os metais preciosos.

Mas é o mais provável, ou não? Pergunto isto tendo em conta que quem faz um assalto desses e leva estas peças no espaço de sete minutos, preparou certamente muito bem, terá uma saída pensada para os objetos, ou não?

Aquilo que acontece aos objetos é uma incógnita porque nós só sabemos daqueles que foram recuperados.