Desmembramento das joias ou pedido de resgate são hipótese após assalto ao Louvre

20 out, 2025 - 20:30 • Pedro Mesquita
Continua por desvendar o mistério do Louvre: como foi possível a quatro assaltantes roubarem oito peças de joalharia histórica napoleónica do Museu mais conhecido, no espaço de seis ou sete minutos — e, sobretudo, onde estão as joias?
São perguntas que valem literalmente milhões. A investigação avança com grande secretismo, num mistério, que daria muito que pensar a Sherlock Holmes.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Dada a perícia demonstrada pelos assaltantes não seria de espantar que as joias sejam desmanteladas, e só depois colocadas no mercado, quando forem impossíveis de reconhecer. Mas há outras hipóteses, como explica à Renascença um gemólogo especializado em joalharia e pedras preciosas.
Rui Galopim de Carvalho começa por admitir que este assalto "pasma" pela espetacularidade e pelo impacto “muito forte que têm em todos nós como comunidade e na comunidade das artes e da cultura”.
O especialista acredita que o desmembramento das peças para “retirar as pedras e depois derreter os metais preciosos” é uma forte possibilidade, mas não exclui um eventual pedido de resgate, que será sempre feito de forma “muito discreta”.
Até que ponto é que estas obras de arte podem ser recuperáveis, tendo em conta outros assaltos mediáticos ou menos mediáticos no passado?
A pergunta é muito boa e, de facto, a nossa esperança fica sempre do lado de que porventura os ladrões não vão destruir, desmembrar, retirar as pedras e depois derreter os metais preciosos.
Mas é o mais provável, ou não? Pergunto isto tendo em conta que quem faz um assalto desses e leva estas peças no espaço de sete minutos, preparou certamente muito bem, terá uma saída pensada para os objetos, ou não?
Aquilo que acontece aos objetos é uma incógnita porque nós só sabemos daqueles que foram recuperados.
explicador Renascença
O Louvre é um dos museus mais protegidos do mundo,(...)
Mas se nos pudéssemos colocar no papel do assaltante, a forma mais difícil de serem capturados era desmembrar?
Sim, a forma de rastrear essas peças fica muitíssimo mais dificultada. Há um caso histórico muito conhecido, o diamante mais famoso do mundo, que é o diamante Hope, que está em Washington DC no Museu da Smithsonian, foi roubado em 1792, também em Paris, numa altura em que as joias da coroa estavam lá em exposição, isto enfim naquele período quente da Revolução Francesa. Muitas das peças foram perdidas para sempre, outras foram recuperadas. O grande diamante azul do Rei de França nunca apareceu, até que ressurgiu passado uns anos no mercado, relapidado de outra maneira e só muito recentemente, estamos a falar pouco mais de uma década, é que se conseguiu comprovar com rigor científico que de facto aquela pedra que está neste momento em Washington foi um diamante azul, que foi roubado de Paris em 1792. Mudou é de forma e essa mudança de forma tornou imediatamente muito mais difícil de rastrear.
Caso os ladrões queiram colocar no mercado as peças com o seu valor histórico, tal como estão, é relativamente fácil ou é muito complicado de os colocarem no mercado?
Se forem colocados tal e qual como estão, são peças únicas no mundo, é a mesma coisa que colocar a Mona Lisa à venda. Agora a esperança que pode haver é que aconteça como aconteceu há poucos dias, em que um conjunto de cinco caixas de rapé cheias de pedras preciosas, de ouro, foram roubadas no ano passado no museu Cognacq-Jay, em Paris, e passados quase um ano cinco delas foram recuperadas intactas, portanto durante este tempo todo quem fez esse roubo não as desmembrou. E muitas vezes há também situações onde as autoridades podem desconfiar que estes roubos sejam como se fossem raptos, ou seja, as peças são subtraídas das suas coleções e depois negoceia-se com a polícia a devolução das peças.
Está a dizer-me que pode haver um pedido de resgate?
Estas coisas são sempre muito discretas, nunca vêm para o público, mas são situações que são possíveis. Houve um roubo na Áustria há muitos anos de uma peça muitíssimo famosa que foi recuperada dessa maneira.