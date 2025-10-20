"Já não faz sentido." Sánchez propõe acabar com a mudança da hora na UE

Quem fizer anos no próximo domingo, 26 de outubro, recebe como presente uma hora a mais de aniversário. É nesta data que calha, este ano, a mudança da hora de verão para a hora de inverno. Mas, se a vontade de Pedro Sánchez for avante, e conseguir convencer o Conselho Europeu, pode ser a última vez que acontece. Quem sabe? Na data prevista para voltarmos ao regime de verão, a 29 de março de 2026, esses aniversariantes poderão já não receber a fava (ter menos uma hora para festejos). A discussão é antiga, divide opiniões, e esta segunda-feira vai ser discutida entre líderes da União Europeia à boleia de Espanha. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Como sabem, esta semana volta-se a mudar a hora outra vez. Francamente, já não faz sentido", defende o primeiro-ministro espanhol, numa mensagem vídeo publicada nas redes sociais na manhã desta segunda-feira. "Em todas as sondagens feitas a espanhóis e europeus, a maioria está contra a mudança de hora.”



Assim, Pedro Sánchez anunciou que Espanha vai dar o passo em frente e obrigar os restantes estados-membros a discutir o assunto. Quando? Já esta segunda-feira, no Conselho de Transportes, Telecomunicações e Energia da União Europeia, que decorre no Luxemburgo. O tema não estava sequer na agenda, mas o secretário de Estado da Energia espanhol, Joan Groizard, leva essa missão na bagagem. À chegada, disse aos jornalistas que pediu que o tema fosse incluído “para reabrir o debate sobre a mudança de hora”, que há anos foi posto em banho-maria. Pedro Sánchez defende que “mudar a hora duas vezes por ano já não faz sentido", já que "pouco contribui para poupar energia e tem um impacto negativo" na saúde e na vida das pessoas. “Este é um debate antigo, porque o Parlamento Europeu votou há seis anos a favor de acabar com a mudança de hora. Assim, hoje o Governo de Espanha vai defender que se faça valer esse voto maioritário e que deixemos, finalmente, de alterar a hora em 2026”, afirmou Sánchez.



A data para propor a reabertura do debate não surge por acaso: a atual programação da UE sobre as mudanças horárias termina em 2026 e o ministro espanhol da Presidência, Félix Bolaños, considera que é o momento certo para voltar à discussão. Citado pelo El País, Bolaños argumenta que o sistema atual já não cumpre os dois objetivos que motivaram a sua implementação em 1980: a poupança de energia e a harmonização do mercado comum. Em contrapartida, causam “perturbações no sono e nos hábitos de vida”. Assim, e porque quer dialogar com os parceiros europeus, Espanha leva "flexibilidade" para a discussão e não "uma proposta fechada". “O sistema energético está a mudar muito, e é importante reabrir o debate para encontrar uma solução que funcione o melhor possível”, esclareceu Groizard. “Temos consciência da diversidade europeia, mas consideramos essencial retomar a discussão e abordar uma questão importante para os cidadãos.” Discussão remonta a 2018 Em dezembro de 2024, Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos (ainda antes de tomar posse), dizia que o Partido Republicano ia fazer tudo o que pudesse para pôr fim à mudança da hora. O horário de verão está em vigor em quase todos os Estados Unidos desde a década de 1960, mas tem sido um tema de debate nos últimos anos, tal como acontece na Europa. No continente europeu, e em concreto na UE, o tema é discutido há vários anos. Em 2018, a maioria dos europeus (80%) manifestou-se a favor do fim da mudança de hora, o que levou o então presidente da Comissão Europeia a pronunciar-se sobre o tema.