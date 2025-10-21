Cessar-fogo em Gaza está a correr "melhor do que o esperado"

O cessar-fogo na Faixa de Gaza está a correr “melhor do que o esperado”, disse esta terça-feira o vice-presidente dos Estados Unidos, durante uma visita a Israel.



JD Vance falava no Centro de Coordenação Civil-Militar, em Kiryat Gat, no sul de Israel, onde tropas norte-americanas estão destacadas para monitorizar o cessar-fogo.

“O governo israelita tem sido extraordinariamente cooperante na implementação do plano para Gaza”, afirmou o vice-presidente norte-americano, apesar das várias violações do cessar-fogo registadas durante a primeira semana de implementação.

A libertação de todos os reféns é uma das condições da primeira fase do cessar-fogo entre Israel e Hamas.

Nestas declarações aos jornalistas, o “vice” de Donald Trump adiantou que a localização dos corpos de alguns reféns israelitas é desconhecida.

A questão é “difícil” e não vai ser resolvida do dia para a noite, salientou.

JD Vance garante que não haverá soldados norte-americanos na Faixa de Gaza e deixou um aviso: se o Hamas não colaborar, será obliterado.