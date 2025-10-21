Discípula de Abe e admiradora de Thatcher, Takaichi é a primeira mulher a chefiar o governo do Japão

A política conservadora de linha-dura Sanae Takaichi foi eleita esta terça-feira primeira-ministra, tornando-se a primeira mulher a chefiar o governo do Japão. Discípula do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe e admiradora de Margaret Thatcher, Takaichi deverá retomar o estímulo económico ao estilo Abe, numa tentativa de reanimar uma economia marcada por crescimento lento e subida de preços. Apesar de o seu triunfo representar um marco histórico num país onde os homens continuam a dominar a política, a nova líder nomeou apenas duas mulheres para o seu gabinete — muito menos do que havia prometido durante a campanha. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De Takaichi é esperado que promova uma mudança acentuada à direita em matérias como imigração e defesa, alinhando-se com a tendência global de endurecimento político. Obteve 237 votos na eleição realizada na câmara baixa do parlamento, de 465 assentos, e venceu também a votação na câmara alta, de menor poder. A sua vitória foi assegurada após o Partido Liberal Democrata (PLD) — no poder durante a maior parte do pós-guerra — ter acordado, na segunda-feira, uma coligação com o Partido da Inovação do Japão (Ishin), de direita.

Em conjunto, os dois partidos ficam a dois lugares da maioria na câmara baixa, o que significa que o sucesso de Takaichi dependerá da cooperação de deputados da oposição, explicou Tadashi Mori, professor de Ciência Política na Universidade Aichi Gakuin, citado pela Reuters. “Os dois partidos não detêm a maioria em nenhuma das câmaras e, para assegurar um governo estável e o controlo das principais comissões parlamentares, precisarão de garantir mais de metade dos assentos”, sublinhou o académico. Ascensão da direita radical obriga a repensar políticas Takaichi assume o cargo num momento de forte fragmentação política, em parte devido à ascensão do Sanseito, pequeno partido da direita radical que tem vindo a desviar eleitores do PLD. “Desde a morte do antigo primeiro-ministro Abe, sentimos que tanto a política nacional como o próprio PLD derivaram para a esquerda”, afirmou Sohei Komiya, líder do Sanseito, à NHK, expressando esperança de que Takaichi “traga a política de volta ao centro”. “Embora não hesitemos em opor-nos quando for necessário, pretendemos manter uma relação de trabalho cordial”, acrescentou. O antigo parceiro de coligação do PLD, o Komeito, de orientação mais moderada, rompeu este mês uma aliança de 26 anos, após o partido no poder ter escolhido Takaichi como líder. Número de ministras longe da promessa de ter “gabinete nórdico” No novo governo, Takaichi nomeou apenas duas mulheres: a também discípula de Abe, Satsuki Katayama, que se torna a primeira mulher ministra das Finanças, e Kimi Onoda, nova ministra da Segurança Económica. Durante a campanha, Takaichi prometera aumentar a presença feminina no executivo para níveis próximos dos dos países nórdicos, onde a proporção de mulheres em cargos ministeriais varia entre 36% (Dinamarca) e 61% (Finlândia). Com Takaichi, as mulheres representarão 16% do governo japonês, incluindo a própria primeira-ministra.

