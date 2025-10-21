Europa e Ucrânia vão propor fim da guerra com base nas atuais linhas da frente

Países europeus e a Ucrânia estão a preparar uma proposta de 12 pontos para acabar a guerra com a Rússia com base nas atuais linhas da frente, avançou esta terça-feira a agência Bloomberg News.

Um comité de paz, presidido pelo Presidente norte-americano, ficará encarregado de acompanhar a implementação da proposta de paz, indicam fontes próximas do processo.

A notícia da proposta é conhecida numa altura em que Donald Trump tem encontro marcado com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Budapeste, na Hungria, em data a anunciar.

Os líderes europeus apelaram esta terça-feira os Estados Unidos a manterem uma posição firme na exigência de um cessar-fogo imediato na Ucrânia, com as atuais linhas de combate a servirem de base para futuras negociações de paz, noticiou a Bloomberg.

De acordo com a proposta em discussão, elaborada em coordenação com Kiev, a Ucrânia receberia garantias de segurança, financiamento para a reconstrução do país e um processo acelerado de adesão à União Europeia.