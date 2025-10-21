Homem que tentou matar primeiro-ministro da Eslováquia condenado a 21 anos de prisão

Um tribunal eslovaco decidiu esta terça-feira que o homem que baleou e feriu gravemente o primeiro-ministro Robert Fico, em maio do ano passado, é culpado de terrorismo, tendo-lhe sido aplicada uma pena de 21 anos de prisão.

Jurah Cintula, de 72 anos, disparou cinco vezes contra Fico a pouco mais de um metro de distância numa praça em Handlová, cidade a 150 quilómetros da capital Bratislava. O primeiro-ministro da Eslováquia foi atingido na zona do abdómen, anca, numa mão e pé.

O veredicto do Tribunal Penal Internacional de Banská Bystrica desta terça-feira encerra o julgamento iniciado em julho, que decidia se este caso se se tratava de um caso de homicídio ou terrorismo.



Cintula apareceu em tribunal com uma camisa azul e um casaco com capuz preto, escoltado por guardas armados com metralhadoras. Afirmou que queria ferir, mas não matar Fico, explicando que pretendia impedir a continuação das suas políticas, que, segundo ele, estariam a prejudicar a liberdade e a cultura eslovacas.