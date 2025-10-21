Joias roubadas no Louvre avaliadas em 88 milhões de euros

21 out, 2025 - 19:59 • Ricardo Vieira, com Reuters
As joias da coroa francesa roubadas no Museu do Louvre, em Paris, no domingo, estão avaliadas em 88 milhões de euros.
O valor foi avançado esta terça-feira pela procuradora pública de Paris, Laure Beccuau.
“É importante recordar que os prejuízos são económicos, sim, mas nada se comparam aos danos históricos provocados por este roubo”, afirmou Laure Beccuau em entrevista à rádio RTL.
O assalto ao Museu do Louvre aconteceu no domingo de manhã e foi descrito por vários políticos franceses como uma “humilhação nacional”.
Quatro ladrões entraram no museu, levaram oito joias e ainda não foram capturados.
Entre as oito peças roubadas encontram-se uma tiara e brincos pertencentes a rainhas do início do século XIX, nomeadamente Maria Amélia e Hortênsia de Beauharnais.
A coroa da Imperatriz Eugénia foi encontrada caída no exterior do museu, presumivelmente deixada para trás durante a fuga.
As autoridades continuam a investigar o roubo e a procurar pistas que levem à recuperação do restante espólio e à identificação dos responsáveis.