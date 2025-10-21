Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 21 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Joias roubadas no Louvre avaliadas em 88 milhões de euros

21 out, 2025 - 19:59 • Ricardo Vieira, com Reuters

Ladrões, que levaram oito joias da coroa, continuam em fuga.

A+ / A-

As joias da coroa francesa roubadas no Museu do Louvre, em Paris, no domingo, estão avaliadas em 88 milhões de euros.

O valor foi avançado esta terça-feira pela procuradora pública de Paris, Laure Beccuau.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“É importante recordar que os prejuízos são económicos, sim, mas nada se comparam aos danos históricos provocados por este roubo”, afirmou Laure Beccuau em entrevista à rádio RTL.

O assalto ao Museu do Louvre aconteceu no domingo de manhã e foi descrito por vários políticos franceses como uma “humilhação nacional”.

Do Museu Van Gogh às joias da coroa portuguesa. Quais são os maiores assaltos a museus de Arte da história?

museus de arte

Do Museu Van Gogh às joias da coroa portuguesa. Quais são os maiores assaltos a museus de Arte da história?

É certo que o assalto ao Museu do Louvre do passad(...)

Quatro ladrões entraram no museu, levaram oito joias e ainda não foram capturados.

Entre as oito peças roubadas encontram-se uma tiara e brincos pertencentes a rainhas do início do século XIX, nomeadamente Maria Amélia e Hortênsia de Beauharnais.

A coroa da Imperatriz Eugénia foi encontrada caída no exterior do museu, presumivelmente deixada para trás durante a fuga.

As autoridades continuam a investigar o roubo e a procurar pistas que levem à recuperação do restante espólio e à identificação dos responsáveis.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 21 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)