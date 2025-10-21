Menu
  • Noticiário das 19h
  • 21 out, 2025
Aquecimento Global

"Moskíto??" Inseto nunca antes visto é encontrado pela primeira vez na Islândia

21 out, 2025 - 14:09 • Redação

Islândia era o único país sem relatos de mosquitos nativos, para além do continente da Antártida.

Comece-se a investir, pela primeira vez, em repelente, cremes anti-histamínicos ou redes mosquiteiras. A Islândia já não é um país sem mosquitos, um inseto que os populares islandeses nunca tinham visto na terra nórdica até à semana passada.

A Islândia era o único país sem relatos de mosquitos nativos, para além do continente da Antártida. E este fenómeno justifica-se com as temperaturas recorde no ano passado devido ao aquecimento global, como relatado na Rede Global de Informação sobre o Impacto do Calor na Saúde.

No grupo "Insetos na Islândia" no Facebook, os pouco mais de 12 mil membros estão habituados a melgarem-se uns aos outros sobre os diferentes pequenos bichos que visitam a Islândia e, desta vez, Björn Hjaltason partilhou a visita invulgar no seu jardim, no município rural de Kjós. "Percebi logo que era algo que nunca tinha visto antes", partilhou ao jornal islandês mbl.is.

"Moskíto??". Björn publicou uma fotografia do mosquito fêmea na passada quinta-feira, prendendo os participantes do grupo aos botões de reação de surpresa e tristeza na rede social.

Só que logo no dia seguinte aconteceu o mesmo com um hóspede desta vez macho de antenas emplumadas e uma outra fêmea no sábado passado. "É sempre divertido descobrir algo novo", afirmou enquanto diz acreditar que haverá mais a voar pelos jardins dos vizinhos.

O popular especula que as melgas tenham esvoaçado de uma das maiores áreas industriais da Islândia a seis quilómetros, Grundartangi, já que "coisas destas chegam muitas vezes em navios e contentores".

Um professor islandês de biologia aquática garantiu, ao meio de comunicação local RÚV, que "não é uma teoria implausível". "Encontrar três mosquitos em três dias sugere que há alguns deles pela zona", suspeita Gísli Már Gíslason.

Depois dos três dias de entusiasmo de visitas consecutivas, a testemunha da estreia de mosquitos na Islândia capturou-os e enviou para o Instituto Islandês de História Natural, confirmando que se tratavam da espécie Culiseta annulata – um inseto comum na Europa e regiões da Ásia.

No entanto e apesar de ser uma espécie resistente ao frio, ainda não se sabe que os insetos vão conseguir estabelecer-se e sobreviver ao clima rigoroso do país, especialmente ao inverno.

"Em regiões do norte como esta, vão procurar caves, sótãos e anexos – qualquer lugar onde a temperatura se mantenha acima de zero. Desta forma, sobrevive ao inverno como mosquito adulto, podendo, assim, continuar o seu ciclo de vida no ano seguinte", explica o professor.

